El Gobierno de Ecatepec continua transformando al municipio con obras en favor de la gente

Ecatepec

Por medio de acciones en coordinación con todos los sectores de la sociedad, el gobierno de Ecatepec, bajo la administración 2025-2027, continua transformado al municipio en favor de la gente con obras que mejoran la calidad de vida de las y los ecatepenses.

Dentro de las obras que han tenido lugar, se encuentra la repavimentación de la avenida Benito Juárez de la colonia Urbana Ixhuatepec.

“Queremos sellar el compromiso de que nosotros estamos dispuestos a seguir en esta mancuerna con todos lo industriales todos los empresarios. Pero, además, también nuestra petición de seguir mano a mano para que podamos levantar toda esta región”, declaró la presidenta municipal, Azucena Cisneros Coss.

De igual manera, en el plan de la mejora de la infraestructura, también se ha reconectado la iluminaria de diferentes colonias, esto con el objetivo de fortalecer la seguridad de los habitantes de Ecatepec.