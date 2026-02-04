IECM aprueba estrategia para garantizar voto anticipado de grupos en situación vulnerable

Foto: IECM Foto: IECM (La Crónica de Hoy)

El Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) aprobó una estrategia de difusión, comunicación y vinculación orientada a garantizar el acceso a información clara, oportuna y accesible para la emisión del voto y la opinión anticipada de personas residentes en el extranjero, en estado de postración y sus cuidadoras primarias, así como de quienes se encuentran en prisión preventiva.

La estrategia se aplicará en el marco de la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria (COPACO) 2026 y la Consulta de Presupuesto Participativo 2026 y 2027, con el propósito de asegurar que estos grupos cuenten con los elementos necesarios para ejercer sus derechos político-electorales en condiciones de equidad.

Según el IECM, el objetivo principal del plan es facilitar el acceso efectivo a la información y a los mecanismos de participación, mediante una comunicación institucional incluyente, comprensible y adecuada a las condiciones particulares de cada sector.

Para ello, se contempla el diseño de campañas segmentadas, la elaboración de materiales didácticos accesibles, acciones de capacitación y acompañamiento, así como el uso de medios digitales, institucionales y de vinculación comunitaria.

La estrategia se estructura en tres líneas de acción. En el caso de las personas residentes en el extranjero, se impulsarán actividades de difusión, capacitación y vinculación con comunidades migrantes, organizaciones civiles y organismos como el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), con el fin de fortalecer el alcance de la información y facilitar su participación.

Para las personas en estado de postración y sus cuidadoras primarias, se prevén acciones de coordinación, difusión accesible y apoyo personalizado, orientadas a superar las barreras físicas y de movilidad que enfrentan, y a garantizar condiciones adecuadas para la emisión del voto y la opinión anticipada.

En cuanto a las personas en prisión preventiva, se desarrollarán acciones de difusión, capacitación y vinculación con redes familiares y autoridades, en coordinación con la Subsecretaría de Seguridad Penitenciaria, para asegurar el ejercicio de su derecho a participar bajo el principio de presunción de inocencia.

La implementación de esta estrategia tendrá un carácter transversal y contará con la participación de diversas áreas del IECM, entre ellas las direcciones ejecutivas de Género, Derechos Humanos, Educación Cívica y Construcción Ciudadana; de Organización Electoral y Geoestadística; y de Participación Ciudadana y Capacitación, así como la Dirección de Vinculación con Organismos Externos y la Unidad Técnica de Servicios Informáticos, bajo la coordinación de la Unidad Técnica de Comunicación Social y Difusión.

Las acciones estarán supervisadas por la Comisión Provisional de Votos Anticipados.