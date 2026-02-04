Marcha de trabajadores del Metro en CDMX: ruta, horario y vialidades afectadas este 4 de febrero

Marcha trabajadores Metro CDMX La manifestación se llevará a cabo esta tarde afectando diferentes puntos de la alcaldía Cuauhtémoc y culminando en el zócalo capitalino.

Los bloqueos y las manifestaciones regresan este día a la capital del país, ahora con una marcha realizada por personas trabajadoras del Transporte Colectivo Metro. Tras días de negociaciones, el Sindicato estará realizando una marcha durante la tarde de este miércoles 4 de febrero en la Ciudad de México, lo que estará afectando algunas vialidades y generando mayor caos de tránsito.

Ruta: ¿Dónde será la marcha de trabajadores del Metro en CDMX?

La marcha tendrá como punto de partido la estación del Metro Balderas de la línea 1 y se dirigirá al Zócalo Capitalino de la Ciudad de México por Avenida Balderas, Avenida Juárez y Avenida 5 de mayo por lo que se esperan afectaciones en las siguientes vialidades:

Avenida Balderas

Avenida Niños Héroes

Avenida Chapultepec

Calles de la Colonia Doctores

Marcha Metro CDMX | miércoles 4 de febrero Así será la movilización del Sindicato Nacional del STC el día de hoy en la capital del país.

La manifestación comenzará a partir de las 15:30 horas. Se recomienda tomar vías alteras como San Antonio Abad, Paseo de la Reforma, Calzada de la Viga o Avenida Hidalgo. Igualmente, recuerda anticipar tus salidas y tomar en cuenta estos posibles retrasos en tu trayecto.

¿Por qué protesta el Sindicato de Trabajadores del Metro CDMX?

Según el Sindicato Nacional de Trabajadores del STC, la protesta se debe a la falta de respuesta por parte del Gobierno de la CDMX, encabezado por la jefa de Gobierno Clara Brugada, respecto a la insuficiencia de recursos para adquirir materiales y refacciones esenciales. Esta situación, argumentan, compromete la seguridad y el funcionamiento eficiente del Metro, que diariamente transporta a millones de usuarios.

Entre las demandas específicas destacan la necesidad de fondos para el mantenimiento de trenes, vías e instalaciones fijas, así como la revisión de áreas de trabajo consideradas peligrosas e insalubres. Además, los trabajadores reclaman la solución a la compactación salarial en plazas de entrada, la entrega de ropa de trabajo y equipo de protección personal, y rechazan la subcontratación de tareas de mantenimiento a empresas externas como CAF, insistiendo en que estas deben realizarse por personal del STC.

El sindicato ha enfatizado que estos problemas afectan directamente la operación del servicio y la seguridad de los pasajeros. Fuentes sindicales han expresado disposición al diálogo, pero advierten que la movilización busca visibilizar estas problemáticas ante la opinión pública.