Texcoco realiza ceremonia por el DLIV luctuoso del Rey Poeta Nezahualcóyotl

Las autoridades municipales a las afueras del Centro Escolar Nezahualcóyotl

El Presidente Municipal de Texcoco, Nazario Gutiérrez Martínez, encabezó una ceremonia prehispánica en el monumento al Rey Poeta ubicada en la salida norte de Texcoco, para conmemorar el DLIV (554) aniversario luctuoso de Nezahualcóyotl, destacando su legado cultural, de justicia un humanismo en la historia de este municipio y toda la región.

En el evento estuvieron presentes la presidenta honoraría del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Texcoco, Yesenia Armas Tobón, la Cronista del municipio Martha Ortega Cantabrana, la Síndica del Ayuntamiento Lilina Jazmín Rivera Martínez, así como regidores y directores de agua del Gobierno local.

Maestra Martha Ortega Cantabrana realizó una reseña histórica del Rey Poeta y señaló que, de acuerdo a documentos históricos, es posible certificar que el Señor de Texcoco falleció el 4 de febrero de 1472, es decir el año seis pedernal, a los 70 años de edad.

La Síndica Municipal Liliana Rivera Martínez destacó: “No se trata de recordar a un gran personaje del pasado, si no de realizar un ejercicio de memoria viva, una visión colectiva sobre la vigencia de su pensamiento, y su presencia en el Texcoco de hoy”.

Mientras el grupo mexicano “Tlachinolli”, que participó en esta ceremonia, entonaba música prehispánica, las autoridades municipales colocaron una ofrenda floral en honor al “Tlatoani de Texcoco”, en honor a Nezahualcóyotl.

Posterior a ello, las autoridades municipales se trasladaron a las afueras del Centro Escolar Nezahualcóyotl, en donde bajo los sonidos del caracol y el tambor, se escucharon los cánticos náhuatl, y se colocó una ofrenda floral en el monumento instalado afuera del plantel, en donde se montó una guardia de honor.