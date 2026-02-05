Alertan por fraudes en WhatsApp y Telegram vinculados a “likes” en Tiktok

La Policía Cibernética alertó a la ciudadanía sobre una modalidad de fraude digital que circula principalmente en WhatsApp y Telegram, en la que se promete dinero a cambio de realizar interacciones simples en TikTok, como dar “me gusta” a determinadas publicaciones.
Las redes sociales y las aplicaciones de mensajería instantánea se han convertido en herramientas de comunicación y entretenimiento ampliamente utilizadas, sin embargo, su uso masivo también ha sido aprovechado por ciberdelincuentes para desarrollar nuevas formas de estafa.
En esta nueva modalidad de fraude, los agresores contactan a las personas mediante mensajes directos por dichas aplicaciones y les ofrecen pagos aparentemente sencillos por interactuar con videos específicos para generar confianza, en algunos casos realizan un primer pago pequeño o muestran supuestas pruebas de ganancias.
Posteriormente, solicitan a las víctimas realizar depósitos, compartir información personal o integrarse a grupos donde se prometen mayores beneficios, una vez que los delincuentes obtienen dinero o datos, desaparecen sin cumplir lo ofrecido; además, la información recabada puede ser utilizada para otros fraudes como robo de identidad o extorsiones, afectando la seguridad digital y patrimonial de las víctimas.
Ante este panorama, la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana emitió las siguientes recomendaciones:
- Desconfía de mensajes que prometen dinero fácil por acciones simples, como dar “me gusta” a publicaciones
- Nunca compartas información personal, contraseñas o datos bancarios con desconocidos en WhatsApp, Telegram u otras plataformas
- No realices depósitos o pagos a cuentas de personas que ofrezcan ganancias rápidas en redes sociales
- Verifica siempre la información directamente en fuentes oficiales o en la plataforma correspondiente antes de actuar
- Bloquea y reporta cuentas sospechosas que envíen mensajes de este tipo
- Mantén actualizadas las aplicaciones y dispositivos para protegerte contra vulnerabilidades y posibles ataques