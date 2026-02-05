Autoridades de Texcoco recordaron a Nezahualcóyotl, en su DLIV aniversario luctuoso

DLIV Aniversario luctuoso de Nezahualcóyotl

Con una ceremonia prehispánica en el monumento al Rey Poeta ubicada en la salida norte de Texcoco, el gobierno municipal de Texcoco recordó el DLIV aniversario luctuoso de Nezahualcóyotl para destacar su legado cultural.

La cronista Martha Ortega Cantabrana recordó la historia del Rey Poeta, señalando que de acuerdo a documentos históricos, es posible certificar que el Señor de Texcoco falleció el 4 de febrero de 1472, es decir el año seis pedernal, a los 70 años de edad. Asimismo, destacó los valores que impulsó Nezahualcóyotl, y su capacidad para combinar el ejercicio del poder político con el cultivo de las artes y la ciencia.

“No se trata de recordar a un gran personaje del pasado, si no de realizar un ejercicio de memoria viva, una visión colectiva sobre la vigencia de su pensamiento, y su presencia en el Texcoco de hoy”, expresó Liliana Rivera Martínez, síndica municipal.

Por último, las autoridades municipales se trasladaron a las afueras del Centro Escolar Nezahualcóyotl, en donde bajo los sonidos del caracol y el tambor, se escucharon los cánticos náhuatl, y se colocó una ofrenda floral en el monumento instalado afuera del plantel, en donde se montó una guardia de honor.

