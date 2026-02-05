CDMX publica guía para monitorear la conectividad ecológica en barrancas

Sedema publica guía para monitorear la conectividad ecológica en barrancas de la CDMX

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México publicó una guía metodológica para el monitoreo de especies indicadoras y la conectividad ecológica en las Áreas de Valor Ambiental (AVA) con categoría de barrancas.

El documento, elaborado en colaboración con la Agencia Francesa para el Desarrollo (AFD) en el marco del Proyecto Bioconnect II, busca establecer criterios técnicos y científicos para evaluar de manera sistemática la conectividad biológica entre las barrancas de la capital, consideradas corredores naturales clave para el desplazamiento de especies y el mantenimiento de procesos ecológicos.

De acuerdo con la dependencia, la guía es resultado de un trabajo interinstitucional orientado al desarrollo de una política de conectividad ecológica para México y al manejo integrado del paisaje, con énfasis en la escala subnacional.

En este contexto, la Sedema, a través de la Dirección General de Coordinación de Políticas y Cultura Ambiental (DGCPCA) y de la Dirección General de Áreas Naturales Protegidas y Áreas de Valor Ambiental (DGSANPAVA), participó en la generación de información técnica para la gestión de las AVA, particularmente en las barrancas de la Ciudad de México.

Como parte de estas acciones, la asociación civil CONBIODES desarrolló el estudio “Contribución de las áreas de valor ambiental a la conectividad ecológica y la conservación de la biodiversidad”, en el que se analizó la conectividad ecológica de las barrancas mediante herramientas geoespaciales y el registro de especies indicadoras de distintos grupos biológicos, con énfasis en mamíferos.

Los resultados permitieron elaborar documentos técnicos que aportan evidencia científica para la toma de decisiones en materia de conservación.

Un producto de este trabajo es la guía metodológica, que propone un método de muestreo estandarizado y sistemático para el monitoreo de especies indicadoras, con el fin de evaluar la funcionalidad de los corredores biológicos y la calidad de los hábitats.

El documento se encuentra alineado con la Estrategia para la Conservación y el Uso Sustentable de la Biodiversidad de la Ciudad de México (ECUSBE-CDMX) y formula recomendaciones para fortalecer la gobernanza de las AVA a través de acciones de manejo integrado y conservación de los ecosistemas de barrancas.

En el desarrollo del estudio participaron la Coordinación de Estrategias para la Biodiversidad de la DGCPCA y la Subdirección de Áreas de Valor Ambiental de la DGSANPAVA. Las autoridades señalaron que este ejercicio sienta un precedente para la construcción de un Plan de Conectividad a una escala más amplia, que considere la interacción entre áreas naturales protegidas, otras áreas de valor ambiental y las áreas verdes urbanas.

Las barrancas de la Ciudad de México cumplen funciones ambientales como la recarga de acuíferos, la regulación del microclima y la provisión de hábitats para numerosas especies.

Además, representan espacios estratégicos para la adaptación al cambio climático y el bienestar de la población.