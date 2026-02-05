Con más de cuatro mil lámparas inteligentes iluminan Texcoco

Iluminarias inteligentes Texcoco

El gobierno municipal de Texcoco inició la instalación de cuatro mil luminarias de alta eficiencia e iluminación inteligente para mejorar la visibilidad en las calles de dicho municipio, así como reforzar la seguridad para los vecinos de la localidad.

Las primeras luminarias fueron encendidas la tarde noche del pasado 4 de febrero en la Avenida Juárez Sur, en donde el presidente municipal, Nazario Gutiérrez Martínez, acompañado por la presidenta del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), reveló que el alumbrado público se extenderá a todo el municipio con una inversión de 25 millones de pesos de recursos propios.

“Esta es la muestra del trabajo en equipo que hacemos, quiero hacer un énfasis en que gracias a estas luminarias estamos también previniendo los actos delictivos y yo creo que la seguridad es bien importante para Texcoco”, manifestó Isaac Urbano Hernández, presidente del comité vecinal de la colonia San Lorenzo.

En tanto, Andrés Barrón, director de Servicios Públicos, explicó que a través de la subdirección de alumbrado público da inicio al programa “Iluminando de la mano a Texcoco”, la cual consiste en cambiar las 4000 lámparas de la cabecera municipal por luminarias totalmente nuevas.

El director de la dependencia informó que la mayoría de lámparas que actualmente están en operación, cuentan con un ciclo de vida de 5 años y un consumo de 100 watts, que las que se estrenará tienen un ciclo de vida de hasta 10 años y un consumo de solo 70 Watts, además de que son de tecnología 100 por ciento mexicana, que al encender inician con el 70 por ciento conforme avanza la noche llega al 100 por ciento de su iluminación de la misma manera en cuanto empieza a amanecer baja nuevamente al 70 por ciento.

“Con esto reducimos considerablemente el consumo de energía eléctrica, ahorro en el gasto público y a su vez contribuimos con el cuidado al medio ambiente”, expresó Barrón.

Por último, Nazario Gutiérrez a los contribuyentes de la recaudación del año pasado y a la ciudadanía por las contribuciones.

La Crónica de Hoy 2026