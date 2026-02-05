Día de los Amidogs en CDMX 2026: la feria de adopción canina que te va a robar el corazón

La CDMX se prepara para celebrar el Día del amor y la amistad de una manera completamente diferente en 2026. Se llevará a cabo la primera Feria de Adopción de perritos, la cual promete derretir corazones y ayudarte a encontrar a tu mejor amigo.

Bajo el nombre “Día de los Amidogs”, este evento está pensado para conectar a lomitos que han vivido en la calle o en refugios con futuras familias responsables. Más que una simple feria, es una celebración de empatía, amor por los lomitos y compromiso ciudadano por el impulso hacia una adopción responsable.

Este tipo de encuentros impulsan que más personas entiendan la importancia de adoptar en lugar de comprar y ayudan a reducir el abandono animal en la ciudad. Además, son espacios ideales para aprender sobre el cuidado, salud y bienestar de las mascotas.

¿Cuándo y dónde será el “Día de los Amidogs”?

La gran cita con los Amidogs será el sábado 7 y domingo 8 de febrero de 2026, en un horario de 10:00 am a 7:00 pm. El lugar elegido es el Parque de los Cocodrilos, en la alcaldía Gustavo A. Madero, un punto ideal para pasear, convivir y, si la magia sucede, adoptar al perrito que te robe el corazón.

La entrada es totalmente gratuita, y el evento está abierto para toda la familia, ya sea que quieras adoptar o simplemente disfrutar de un ambiente lleno de actividades con causa.

Actividades y experiencias que no te puedes perder

Perritos

Durante el evento podrás conocer a muchos perritos rescatados, interactuar con ellos y descubrir su personalidad antes de tomar la decisión de adoptarlos. Esta fase de acercamiento es clave para crear un vínculo emocional sólido entre adoptante y adoptado.

Bazar y recolección de insumos

No se trata solo de adoptar. También habrá un bazar con causa donde podrás adquirir productos y apoyar a organizaciones rescatistas, además de una zona de acopio de donaciones para ayudar a los perritos que todavía esperan por un hogar.

Pláticas y servicios informativos

Especialistas y voluntarios estarán disponibles para compartir consejos sobre cuidado responsable, salud, nutrición y proceso de adopción.

La adopción responsable va más allá de llevar un perrito a casa: es una decisión que cambia vidas. En la CDMX, miles de animales viven en situación de abandono y estas ferias impulsan a que más personas se involucren con causas que transforman la realidad de estos peludos. Además, fomentan un enfoque consciente hacia la tenencia, respeto y cariño por los animales.