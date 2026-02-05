Faltan 52% de compradores de automóviles a las citas al Módulo de Investigación Vehicular de la FGJCDMX

Auto Módulo de Identificación Vehicular. (Especial)

A partir de la reinauguración del Módulo de Investigación Vehicular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), más de la mitad de las personas que agendaron una cita con la finalidad de realizar la compra segura de un vehículo a través de la revisión de la situación legal del automóvil, la revisión física y sus elementos, así como facilitar los trámites vehiculares y ofrecer espacios seguros para la transacción, no asistieron.

Al mismo tiempo, en la capital se registraron robos de vehículo, agresiones y simulaciones relacionadas a automotores que se anunciaban en las redes sociales, con la finalidad de engañar a los interesados en la adquisición de una unidad, donde los criminales que utilizan plataformas como Market Place de Facebook Meta para operar, aprovecharon la falta de cuidado y precaución de los ciudadanos para despojarlos de su dinero.

De las dos mil 538 reuniones que la ciudadanía agendó en el “Módulo Vértiz Zona Centro” en el año 2025, localizado en la calle Doctor Vértiz No. 59, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, mil 318 personas no asistieron a que, entre otros servicios, peritos técnicos en identificación vehicular lleven a cabo una revisión exhaustiva del automóvil, en la que se verifican los números de motor, identificación vehicular, estructural y demás elementos físicos de identidad.

Es decir, el 51.9 por ciento de interesados en realizar una compra segura, desistió de herramientas necesarias para realizar operaciones en la transacción de vehículos usados sin temor a ser víctimas de robo, fraude o encubrimiento por receptación, lo que los dejó expuestos a ser objetos de delitos que implicaran daños a su integridad o economía.

De los meses donde la población mostró un mayor desinterés para realizar un proceso de compra - venta eficaz, aún con citas programadas en el módulo, fue febrero del 2025, mes en el que 64 por ciento (173) de los compradores no acudió al módulo, de 267 citas agendadas.

También, en marzo, 118 personas faltaron al encuentro seguro de los 200 que estaban en la lista; en septiembre, sólo 115 personas asistieron a la revisión exhaustiva de su vehículo, de 263 citas; de los meses con más inasistencias fue diciembre, con 126 faltantes de 285 citas.

De los vehículos revisados en los ejes de acción preventivo, administrativo, operativo, tecnológico, de coordinación y de actualización normativa, 35.7 por ciento de los automóviles tuvieron anomalías en su documentación, es decir, 436 unidades, sin embargo, sólo 21 fueron llevados al Ministerio Público por estar involucrados en un posible ilícito, con lo que se brindó asesoría legal y se inició la carpeta de investigación con atención directa del personal de la FGJCDMX que labora en el módulo.

La falta de documentación fue una problemática recurrente al momento de intentar la transacción, por ejemplo, en enero, de las 106 unidades examinadas, 66 — el 64 por ciento — no cumplieron con los papeles para acreditar su posesión legal o administrativa.

Igualmente, en febrero y marzo, también se registraron porcentajes altos de documentación que no cumplía con la normatividad; en el primer mes, 54 unidades de 94 no cumplieron con esta reglamentación — 57 por ciento —. En el segundo, a 40 de 82 automóviles inspeccionados les faltaban papeles.

Después, en abril, 68.6 por ciento de los vehículos — 68 — no tenían sus expedientes en regla, de los 99 observados en el módulo.

Crecen lesiones con arma de fuego por compra venta de vehículos

Una situación de desdeño hacia los servicios que ofrece la FGJCDMX para ejecutar una compra segura, ocurrió en el recién reinaugurado “Módulo Cabeza de Juárez (Zona Oriente)”, ubicado en Enrique Contel, Chinampac de Juárez, Iztapalapa. En el 2025, 45.8 por ciento de personas renunció a su cita y a servicios como facilidad de un espacio para la operación de transacción, donde el comprador y el vendedor podrán formalizar el intercambio en condiciones de seguridad. En caso de que se requiera que el pago se lleve a cabo en una institución financiera, personal de la policía acompañará a los ciudadanos al banco; así como al tatuado de autopartes.

Con 596 citas programadas, sólo 273 acudieron al llamado. Aunque sólo 70 de los 323 vehículos revisados en ese año tuvieron ausencia de documentación, en algunos meses más de la mitad de los presuntos interesados en que las autoridades examinaran su unidad faltaron a la reunión.

En concreto, en enero, sólo se verificaron 19 automóviles de 45, el mismo porcentaje que en febrero, que sólo acudieron 11 personas a las 26 reuniones agendadas.

El mes con mayor desinterés de la ciudadanía para no ser atracados o estafados fue julio, con 52 vehículos revisados de 78 citas.

En ese año, sólo siete automóviles fueron llevados al Ministerio Público.

Aunque la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ha dado a conocer la detención de falsos vendedores que aprovechan plataformas de compra - venta para despojar a ciudadanos de dinero en efectivo cuando los citan a reuniones en lugares poco concurridos bajo la promesa la transacción de un vehículo, para asaltarlos y agredirlos, el número de carpetas de investigación iniciadas en la capital derivadas de una compraventa de automóviles, se mantiene en números bajos.

En particular, por el delito de homicidio doloso que existió con algún hecho de compra venta de vehículos, se abrieron cuatro carpetas en 2023, un año después la cifra creció a 10 — 150 por ciento —. Y en 2025 sólo existieron cinco indagatorias por asesinatos que involucraban el negocio de automotores.

No obstante, el delito de lesiones por disparo de arma de fuego mientras aparentemente se comercializaba un vehículo, aumentó en los últimos tres años. A pesar de que en el 2023 se iniciaron cuatro carpetas de investigación y en 2024 cayó a seis, en 2025 el número subió a 14, un total de 133 por ciento de crecimiento en un año.

De los casos más relevantes de este tipo de delitos ocurrió el pasado 1 de febrero, cuando dos hombres fueron detenidos tras ser acusados de asaltar a una persona en la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, luego de simular la venta de un automóvil por internet usando una identidad falsa.

La víctima fue citada para la supuesta compra en calles de la colonia María G. de García Ruiz, donde al llegar fue amenazada con un arma de fuego, agredida y despojada de una cantidad de dinero en efectivo. Los asaltantes huyeron en una motocicleta.

Los implicados, quienes se hicieron pasar por una mujer en redes sociales y presentaron una credencial falsa del INE, habrían contactado a la víctima mediante una aplicación de mensajería instantánea para acordar el encuentro por un vehículo Jetta anunciado en una plataforma digital.

Antes, el 25 de enero, agentes detuvieron en la colonia Tacubaya, de la alcaldía Álvaro Obregón, a tres sujetos probablemente implicados en el robo a una persona que pretendía comprar un vehículo usado, ofertado a través de redes sociales. El afectado señaló que acordó una cita con el supuesto vendedor en la calle Prolongación 4 y Sur 114, de la colonia Toltecas, para realizar la compra de un automóvil compacto que vio anunciado en una red social, cuando tres sujetos lo interceptaron y lo despojaron del dinero en efectivo destinado para la adquisición de la unidad.

Tras el análisis de las videocámaras, se logró la ubicación de los tres probables implicados que se dieron a la fuga en una motocicleta cuando ingresaron a una Unidad Habitacional en la avenida Jalisco y el Periférico, en la colonia Tacubaya.

Cinco mil 910 ​robos de vehículo en un año

Aunque la Fiscalía capitalina no tiene un registro específico de delito de robo de vehículo, fraude o robo a través de unidades anunciadas en redes sociales, en 2025 se registraron cinco mil 910 carpetas de investigación por robo de vehículo con y sin violencia.