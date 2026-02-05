Marchas hoy en CDMX: qué calles estarán cerradas y dónde habrá bloqueos este 5 de febrero

Marchas y manifestaciones (Mario Jasso)

La Ciudad de México vive hoy una intensa jornada de movilizaciones sociales que impactan la movilidad, la rutina de miles de ciudadanos y la planificación de traslados en distintos puntos de la capital.

Desde primeras horas de la mañana, colectivos, organizaciones sociales y ciudadanos programaron una serie de marchas, concentraciones, rodadas ciclistas y eventos cívicos que, según la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX), podrían generar afectaciones viales significativas durante buena parte del día en varias alcaldías.

¿Qué marchas están programadas hoy en CDMX?

Hoy, jueves 5 de febrero, hay diversas marchas y concentraciones, incluidas actividades conmemorativas, expresiones sociales y protestas en Centro Histórico, Benito Juárez y Cuauhtémoc, las cuales te enlistamos a continuación:

Sindicato de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro

Hora: 15:30 horas

Lugar: Estación del metro Balderas hacia el Zócalo

Los manifestantes reclaman el presupuesto necesario para la adquisición de materiales y refacciones requeridas para el mantenimiento.

Extrabajadores de la Ruta 100

Hora: 10:00 horas

Lugar: Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México

Como tal, no se trata de una manifestación, sino de una asamblea informativa en torno al pago de finiquitos.

Peña Taurina Cielo Tlaxcalteca

Hora: 15:00 horas

Lugar: Monumental Plaza de Toros México (Benito Juárez)

Esta marcha conmemora del 80 aniversario de la plaza y actividad cultural con concentración pública.

Integrantes del colectivo “Somos Ellas”

Hora: 10:00 horas

Lugar: Fiscalía de Acusación y Enjuiciamiento, en Iztapalapa

Las manifestantes de este colectivo reclaman justicia y protección para una sobreviviente de violencia sexual infantil.

Grupo Pro Palestina “El Mono y los Olivos”

Hora: 10:30 horas

Lugar: Museo Memoria y Tolerancia, Av. Juárez, Colonia Centro

Se trata de una manifestación relativa a contenido cultural y derechos humanos.

Familiares de detenidos en protestas previas del 15 de noviembre

Hora: 11:00 horas

Lugar: Dr. Río de la Loza No. 156, Colonia Doctores–

El objetivo de esta marcha es la liberación de detenidos y denuncias de presuntas irregularidades.

Agrupación de trabajadores “Queremos trabajo digno”

Hora: 17:00 horas

Lugar: Oficinas del DIF Nacional, Alcaldía Benito Juárez

Con esta marcha los manifestantes exigen condiciones laborales justas y salarios dignos.

Movimiento animalista

Hora: Durante el día

Dónde: Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Protección Urbana, Alcaldía Cuauhtémoc.

Los congregados exigen el retorno de animales a un refugio y denuncian presunta crueldad en operativos.

Rodadas ciclistas

Además de marchas y concentraciones, esta noche se llevarán a cabo cuatro rodadas recreativas —tres en bicicleta y una en patines— que podrían provocar cierres intermitentes, reducción de carriles y tránsito lento en distintos puntos de la capital. Cada grupo contempla una participación aproximada de 20 personas.

“Al Coyote de Nezahualcóyotl y el Guerrero Chimalli” (bicicleta)

Hora: 19:50 horas

Salida: Parque Tezontle, alcaldía Iztapalapa

Destino: municipios de Nezahualcóyotl y Chimalhuacán, Estado de México

Posibles afectaciones: Eje 6 Sur, Calzada Ignacio Zaragoza y vialidades cercanas a los límites con el Edomex.

“Amazonas Rollers” (patines, solo mujeres)

Hora: 20:00 horas

Salida: calle Dr. Mora, Centro Histórico

Destino: Velódromo Olímpico, alcaldía Venustiano Carranza

Posibles afectaciones: calles del Centro, Fray Servando Teresa de Mier y Congreso de la Unión.

“A la Rayadora” (bicicleta)

Hora: 20:40 horas

Salida: Museo Nacional de Arte, Tacuba No. 8, Centro Histórico

Destino: edificio “El Rallador”, Paseo de la Reforma No. 2649, Lomas de Bezares, alcaldía Miguel Hidalgo

Posibles afectaciones: Paseo de la Reforma y vialidades del poniente de la ciudad.

“Libres y Locos Cycling Club” (bicicleta)

Hora: 21:00 horas

Salida: Árbol de la Noche Triste, Calzada México-Tacuba, colonia Popotla

Destino: Bosque de Tláhuac

Posibles afectaciones: Calzada México-Tacuba, Circuito Interior, Ermita Iztapalapa y avenidas rumbo al oriente.

¿Qué vialidades están afectadas por las manifestaciones?

La presencia de concentraciones y manifestaciones ha provocado cierres parciales o totales de vialidades clave, especialmente en alcaldía Cuauhtémoc, Benito Juárez e Iztapalapa, específicamente en Av. Juárez, calles de Doctores y puntos cercanos a la Plaza de Toros México.

Para quienes habitan, trabajan o planean transitar por la capital, entender el contexto de estas movilizaciones permite anticipar y mitigar afectaciones en la vida diaria. La recomendación, como siempre, es salir con tiempo anticipado para evitar retrasos.