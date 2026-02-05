Más de 2 mil 300 personas han participado en audiencias públicas en Tlalpan

Más de 2 mil 300 personas han sido atendidas de manera directa en las Audiencias del Pueblo organizadas por la alcaldía Tlalpan, mecanismo de atención ciudadana encabezado por la alcaldesa Gabriela Osorio para canalizar demandas vecinales y dar seguimiento a problemáticas locales.

De acuerdo con datos de la demarcación, entre enero y la fecha se han registrado 2 mil 309 asistentes, de los cuales mil 419 fueron mujeres, lo que representa 61.4 por ciento del total, mientras que 886 fueron hombres, equivalentes a 38.3 por ciento. En cuatro casos no se consignó el dato. La mayoría de las personas atendidas se encuentra en un rango de edad de entre 40 y 60 años.

Las audiencias se realizan de manera periódica y cuentan con la participación de personal técnico y responsables de distintas áreas de la alcaldía, con el objetivo de ofrecer respuestas inmediatas, canalizar solicitudes y establecer mecanismos de seguimiento a los casos presentados.

Las colonias y pueblos con mayor número de registros son San Andrés Totoltepec, con 154 personas atendidas; San Miguel Topilejo, con 121; Miguel Hidalgo Segunda Sección, con 114; Isidro Fabela, en su ampliación, con 88; y el centro de Tlalpan, con 84. La concentración de solicitudes en estas zonas ha permitido focalizar la atención institucional y reforzar la presencia de servicios públicos en los puntos con mayor demanda.

Los planteamientos realizados por la ciudadanía están relacionados con temas jurídicos y de gestión gubernamental, seguidos por solicitudes vinculadas con obra pública y servicios urbanos, como mantenimiento de vialidades, alumbrado, drenaje y recolección de residuos.

En estas jornadas también se registró la participación de 20 niñas y niños, seis de ellas y 14 de ellos, lo que, según las autoridades, refleja la apertura del espacio a la atención de familias completas y la promoción de la participación comunitaria desde edades tempranas.

A la fecha, se han llevado a cabo 100 Audiencias del Pueblo en distintos puntos de la demarcación. Este esquema forma parte de una estrategia más amplia de atención territorial que se complementa con recorridos vecinales y con el programa “Nuestra Colonia o Pueblo se Transforma”, mediante el cual se realizan intervenciones integrales en comunidades específicas para atender problemáticas prioritarias en plazos reducidos.