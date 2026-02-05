Realizan jornada de limpieza en Ecatepec para recuperar espacios públicos

Siguiendo la encomienda de la presidenta municipal, Azucena Cisneros Coss, autoridades municipales y vecinos de Ecatepec se sumaron a una jornada sabatina de limpieza con el objetivo de recuperar y fortalecer los espacios públicos del municipio. Estas acciones buscan fomentar un entorno más limpio, seguro y digno para las familias ecatepenses, además de promover la participación comunitaria.

La jornada se llevó a cabo en el predio conocido como Los Muertos, un espacio que requería atención para mejorar sus condiciones y devolverle su función como área de convivencia y bienestar social. Desde temprana hora, servidores públicos y habitantes de la zona trabajaron de manera coordinada realizando labores de recolección de basura, limpieza general y retiro de desechos acumulados.

Autoridades municipales destacaron que estas actividades forman parte de una estrategia permanente para atender el rezago en el mantenimiento de espacios públicos, así como para fortalecer el sentido de pertenencia entre la ciudadanía. Señalaron que la limpieza y recuperación de áreas comunes no solo mejora la imagen urbana, sino que también contribuye a prevenir focos de inseguridad y problemas de salud.

Durante la jornada, los participantes coincidieron en la importancia del trabajo en equipo entre gobierno y comunidad. Vecinos del lugar expresaron que estas acciones permiten generar conciencia sobre el cuidado del entorno y motivan a más personas a involucrarse en la conservación de los espacios que son de uso común.

La presidenta municipal, Azucena Cisneros Coss, ha reiterado en diversas ocasiones que uno de los principales compromisos de su administración es impulsar un Ecatepec más limpio, ordenado y con mejores condiciones de vida para todas y todos. En ese sentido, las jornadas sabatinas de limpieza se han convertido en una herramienta clave para atender de manera directa las necesidades de las colonias.

Además de la limpieza, estas actividades fortalecen la convivencia social y promueven valores como la corresponsabilidad y el respeto por el espacio público. Autoridades señalaron que un entorno limpio y bien cuidado genera mayor confianza entre los vecinos y contribuye a mejorar la percepción de seguridad en las comunidades.

El gobierno municipal informó que este tipo de jornadas continuarán realizándose en distintos puntos de Ecatepec, priorizando zonas que presentan mayor deterioro o acumulación de residuos. Asimismo, se hizo un llamado a la ciudadanía para mantener limpios los espacios recuperados y evitar que vuelvan a convertirse en tiraderos clandestinos.

Con la jornada realizada en el predio de Los Muertos, el municipio continúa trabajando de la mano con la comunidad para transformar los espacios públicos en lugares seguros, dignos y llenos de vida. Estas acciones reflejan el esfuerzo conjunto por construir un Ecatepec más ordenado, donde la participación ciudadana sea parte fundamental del cambio.