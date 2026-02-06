Calendario de verificación vehicular CDMX y Edomex: ¿A qué autos les toca verificar en febrero 2026? Conoce quiénes deberán realizar la verificación vehicular para el primer semestre de 2026 en CDMX y Edomex este febrero (Crisanta Espinosa Aguilar)

Conoce quiénes deberán realizar la verificación vehicular para el primer semestre de 2026 en CDMX y Edomex este febrero.

La verificación vehicular es obligatoria y, si lo realizas en el tiempo establecido, te puedes evitar multas, restricciones para circular, entre otras sanciones. Por lo que aquí te compartimos el calendario para que no se te pase la fecha.

Calendario de verificación febrero 2026: ¿A quién le toca este mes en CDMX?

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), los vehículos cuyo engomado sea amarillo y su placa termine en 5 y 6 en febrero deberán realizar la verificación vehicular del primer semestre de 2026.

Recuerda que, si deseas evitarte las filas, puedes agendar tu cita en la página web “citas verificentros” de la Ciudad de México y acudir con una identificación oficial, el comprobante de la última verificación y la tarjeta de circulación.

Del mismo modo, aquí te compartimos el calendario de verificación vehicular completo de este 2026 en la CDMX, para que no se te vaya a pasar la fecha:

Engomado amarillo, terminación de placa 5 o 6: enero y febrero

enero y febrero Engomado rosa, terminación de placa 7 o 8: febrero y marzo

febrero y marzo Engomado rojo, terminación de placa 3 o 4: marzo y abril

marzo y abril Engomado verde, terminación de placa 1 o 2: abril y mayo

abril y mayo Engomado azul, terminación de placa 9 o 0: mayo y junio

Ya está disponible el calendario de verificación vehicular del primer semestre de 2026.

Recuerda realizar tu verificación de acuerdo con el color del engomado de circulación o el último dígito numérico de la placa.



Consulta la información: https://t.co/E8BB7ZjHuT pic.twitter.com/Ucaw28w4tW — Secretaría del Medio Ambiente (@SEDEMA_CDMX) January 2, 2026

Calendario de verificación febrero 2026: ¿A quién le toca este mes en Edomex?

Por su parte, en el Estado de México la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible ha informado que los automóviles cuyo engomado sea amarillo y su placa termine en 5 o 6 tendrán como fecha límite el 28 de febrero para realizar su verificación vehicular.

Para realizar este trámite también puedes agendar tu cita en la página web “cita verificación” del Gobierno del Estado de México, o bien puedes acudir a un verificentro de lunes a viernes de 08:00 hasta las 19:00 horas y en sábados de 08:00 hasta las 15:00 horas.

Del mismo modo, te compartimos el calendario de verificación vehicular completo de este 2026 del Edomex:

Engomado Amarillo, terminación 5 o 6: Enero y febrero, con fecha límite el 28 de febrero.

Enero y febrero, con fecha límite el 28 de febrero. Engomado Rosa, terminación 7 u 8: Febrero y marzo con fecha límite el 31 de marzo.

Febrero y marzo con fecha límite el 31 de marzo. Engomado Rojo, terminación 3 o 4: Marzo y abril con fecha límite el 30 de abril.

Marzo y abril con fecha límite el 30 de abril. Engomado Verde, terminación 1 o 2: Abril y mayo con fecha límite el 30 de mayo.

Abril y mayo con fecha límite el 30 de mayo. Engomado Azul, terminación 9 o 0: Mayo y junio con fecha límite el 30 de junio.