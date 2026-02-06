CDMX entrega unidades habitacionales mejoradas por programa Otoch; 2 mil 500 en 2026, la meta

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, encabezó la entrega de trabajos de rehabilitación en tres unidades habitacionales intervenidas mediante el programa Otoch.

Desde la Unidad Habitacional 8 de Agosto, ubicada en la alcaldía Benito Juárez, la mandataria informó que durante 2025 se atendieron mil 888 conjuntos habitacionales, mientras que para 2026 se prevé una inversión de 600 millones de pesos con el objetivo de rehabilitar 2 mil 500 unidades, lo que representaría un incremento en la cobertura del programa.

Recordó que en 2024 el presupuesto destinado a este rubro fue de 250 millones de pesos, cifra que aumentó a 600 millones en 2025 y que se mantendrá este año. Detalló que, de concretarse esta inversión, en dos años se habrán destinado mil 200 millones de pesos para trabajos de mantenimiento mayor y menor, rehabilitación de fachadas, áreas comunes, escaleras, iluminación, balizamiento y acciones de mejoramiento del entorno urbano.

Durante el evento también se entregaron detectores de gas y humo como medida preventiva ante incendios. La mandataria señaló que en la capital se registran en promedio 11 siniestros diarios relacionados con fugas de gas, lo que representa más de 4 mil incidentes al año, por lo que destacó la importancia de reforzar las acciones de protección civil.

Además, la jefa de Gobierno anunció que enviará al Congreso local una iniciativa de ley orientada a regular el incremento de las rentas, con el objetivo de que los aumentos no superen la inflación anual, así como establecer mecanismos para evitar desalojos y la expulsión de habitantes en determinadas zonas de la ciudad.

También adelantó que se pondrá en marcha un programa de subsidios para familias con dificultades para cubrir el pago de renta y se creará una Defensoría Inquilinaria para la protección de los derechos de arrendadores e inquilinos.

El secretario de Vivienda, Inti Muñoz Santini, señaló que el programa Otoch, puesto en marcha en octubre pasado, ha beneficiado a mil 880 unidades habitacionales en la ciudad y que la meta para este año será ampliar su alcance a 2 mil 500 conjuntos.

Indicó que cerca del 40 por ciento de la población capitalina habita en este tipo de viviendas, por lo que el programa también contempla apoyo jurídico y administrativo, incluyendo la entrega de escrituras para garantizar la certeza patrimonial.

En la alcaldía Benito Juárez se intervinieron 90 conjuntos mediante acciones de mantenimiento, regeneración y bienestar. A nivel ciudad, detalló que durante 2025 se realizaron trabajos de pintura en 465 unidades habitacionales.

En el caso específico de la Unidad Habitacional 8 de Agosto, se destinó una inversión de 1.2 millones de pesos para la rehabilitación de edificios y escaleras, renovación de luminarias, atención a guarniciones, jardineras y estacionamientos, así como la instalación de detectores de gas. En la Unidad Habitacional Luis Spota se invirtieron 300 mil pesos para trabajos similares, mientras que en la Unidad Tokio se realizó la pintura integral de los inmuebles.

Las autoridades señalaron que en cada conjunto se realizaron asambleas vecinales y se integraron comités de vigilancia para supervisar la ejecución de las obras. También se informó que durante 2025 se distribuyeron 10 mil detectores de gas en más de 100 unidades habitacionales y que esta acción continuará en 2026 como parte de las medidas preventivas para reducir riesgos.