CDMX iniciará campaña masiva de vacunación preventiva contra el sarampión

Campaña de vacunación en CDMX Campaña de vacunación en CDMX (Foto: Adrián Contreras / La Crónica)

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que a partir del próximo domingo comenzará una campaña intensiva de vacunación preventiva contra el sarampión, con el objetivo de proteger a la población ante los brotes registrados en distintas entidades del país.

Aunque señaló que la situación en la capital se mantiene bajo control, explicó que la alta movilidad de personas provenientes de otras regiones del país y del extranjero hace necesario reforzar las medidas preventivas en materia de salud pública.

La jefa del Ejecutivo local indicó que la estrategia está dirigida principalmente a personas menores de 50 años, grupo en el que se ha concentrado la mayoría de los casos registrados en la ciudad, por lo que llamó a este sector de la población a acudir a vacunarse como medida principal de protección.

La campaña contará con más de 300 puntos de vacunación en centros de salud, 64 módulos instalados en distintos sistemas de transporte público, además de puntos adicionales en espacios de alta afluencia. En cada una de las 16 alcaldías se habilitará al menos un módulo central con horario extendido hasta las 23:00 horas, con el propósito de facilitar el acceso a personas que trabajan o tienen limitaciones de tiempo.

Al mismo tiempo, se implementará un barrido territorial intensivo mediante módulos móviles y permanentes, que recorrerán alrededor de 200 colonias diariamente, con lo que se prevé ampliar progresivamente la cobertura hasta alcanzar cerca de 2 mil puntos de vacunación conforme avance la campaña.

La mandataria recordó que durante 2024 la Ciudad de México logró contener un brote de sarampión, y que actualmente el número de casos es bajo en comparación con otras entidades, resultado de acciones preventivas implementadas de manera oportuna.

Finalmente, reiteró el llamado a la población a participar en la campaña, al destacar que la vacunación es segura y constituye la principal herramienta para prevenir la propagación del virus y proteger la salud pública.