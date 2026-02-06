Clima fin de semana CDMX: pronóstico del tiempo 7 y 8 de febrero (Gemini)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha compartido el informe meteorológico extendido a 96 horas para el Estado de México, la Ciudad de México y zonas metropolitanas.

Pese a que el frente frío número 33 se extiende sobre el Caribe Central sin afectar territorio mexicano, lo que se traduce en un aumento gradual de la temperatura, el SMN pronostica chubascos y temperaturas bajas en EdoMex y CDMX.

Te compartimos el reporte del clima para este fin de semana. Toma tus precauciones y sigue las indicaciones de las autoridades para evitar enfermedades respiratorias.

Pronóstico del clima para este 7 y 8 de febrero en la Ciudad de México

De acuerdo con el reporte meteorológico del SMN, organismo del Gobierno de México, este sábado 7 de febrero se pronostica viento de 10 a 20 km/h, con rachas de 30 a 50 km/h en la Ciudad de México.

Asimismo, se prevén temperaturas mínimas de 0 a 5 grados centígrados durante la madrugada del domingo 8 de febrero en la capital del país, por lo que se recomienda tomar precauciones.

Pronóstico del clima para este 7 y 8 de febrero en el Estado de México

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica lluvias aisladas y ráfagas de viento para este sábado 7 de febrero en el Estado de México.

Además, se mantiene alerta por posibles heladas durante la madrugada del domingo 8 de febrero en las regiones altas, donde se alcanzarán temperaturas de -5 a 0 grados centígrados.

Estas condiciones se repetirán durante la madrugada del lunes 9 de febrero, por lo que se recomienda abrigarse bien y evitar la exposición a bajas temperaturas durante la madrugada y noche del 7 y 8 de febrero, principalmente en zonas serranas del Estado de México y la Zona Metropolitana.