Detienen a falsos barrenderos que robaron casa en GAM

Falsos barrenderos CDMX Los detenidos se hacían pasar por personal de limpieza de la Ciudad de México.

La policía capitalina detuvo a cinco sujetos pertenecientes a una banda que utiliza uniformes de barrenderos para realizar robos a casa habitación. El último de sus crímenes ocurrió el pasado tres de febrero en la cuarta sección de San Juan de Aragón, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Se trata de Evelia Villalpando Garcia de 55 años, Adriana Alonso Rivera de 61 años, Erick Serrano Cabañas 38 años, Erick Serrano Villalpando, de 15 años.

De acuerdo con las indagatorias, los detenidos son probables integrantes de una célula delictiva conformada por familiares que se dedica al robo a casa habitación y al narcomenudeo en la zona norte de la ciudad.

Durante la detención se aseguraron dosis de aparente droga, teléfonos celulares, dos camisolas y un pantalón color naranja.

Dos de estos sujetos utilizaban uniformes color naranja de supuestos trabajadores de limpia, cuando interceptaron a una de las víctimas cuando ingresaba a su domicilio en la avenida 661 y su esquina con la avenida 606,

Como parte de las indagatorias, se realizó el análisis de las cámaras de videovigilancia del Centro de Comando y Control (C2) Norte, con lo que se pudo observar el paso de un vehículo color blanco y la zona de confort de los probables responsables en la alcaldía Iztacalco, a donde se realizaron recorridos de reconocimiento y patrullajes preventivos.

Fue así que, durante uno de los recorridos sobre el Canal de Río Churubusco y la avenida Sur 8, en la colonia Agrícola Oriental, los policías observaron el automóvil compacto al que se daba seguimiento y, al acercarse, uno de los tripulantes aventó un paquete emplayado y trató de darse a la fuga.

En una rápida acción, interceptaron la unidad de la que descendieron dos hombres a quienes les realizaron una revisión preventiva, tras la cual les aseguraron seis bolsas color negro con aparente marihuana que estaban emplayadas en plástico transparente, cuatro teléfonos celulares, dos camisolas y un pantalón color naranja, y dinero en efectivo.

Mientras los policías realizaban la detención de los hombres, se aproximaron dos mujeres y un sujeto que trataron de impedir la labor policial, jaloneando a los probables responsables, sin embargo, luego de controlar la situación, las cinco personas fueron detenidas.

Detención Uniformes de limpia con los que se disfrazaban los criminales. (SSC)

Robo en San Juan de Aragón

El día de la agresión, una de las mujeres descendía de su camioneta color gris y se dirigió a la puerta de su domicilio, mientras los ladrones simulaban que barrían la banqueta.

De inmediato, otro de los criminales la empujó hacia adentro de la casa, después su cómplice entró para someterla en la sala, donde le exigió que amarrara de las manos a su madre.

Pocos segundos después, otro ladrón vestido de negro y con gorra entró a la casa y vigiló a las mujeres, mientras los demás robaban joyas, relojes, perfumes, y dinero, así como las llaves de la camioneta de la joven en la que huyeron.

Los tres ladrones abandonaron el vehículo en la Avenida Taxímetros, en Nezahualcóyotl, Estado de México, para posteriormente abordar dos motocicletas resguardadas por un cuarto cómplice.