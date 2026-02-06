Detienen al “Pollo”, decía ser de “La Unión Tepito” para despojar predios en VC

Detenido Mauricio Badillo alias "El Pollo". (SSC)

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) arrestó a Mauricio Badillo Guerrero, alias “El Pollo”, dedicado a la venta y distribución de droga en la alcaldía Venustiano Carranza, así como al despojo de inmuebles los cuales utiliza para almacenar y embalar los narcóticos.

Para amenazar a los habitantes del edificio en el que vivía, decía pertenecer a “La Unión Tepito” para evitar ser denunciado; además de que se transportaba en una camioneta sin placas de circulación, modelo 2026.

Las investigaciones arrojaron que este sujeto utilizaba una camioneta color gris de modelo reciente para trasladarse, además de que cuando llegaba al edificio, cerraba la puerta principal y no permitía a los demás inquilinos el acceso, hasta que salía con maletas de viaje y se retiraba del sitio.

Fue así que durante un dispositivo de vigilancia del inmueble localizado en la calle Oriente 164, de la colonia Moctezuma Segunda Sección, los oficiales observaron la llegada de la camioneta sin placas de circulación, cuyo conductor manipulaba varias bolsas de plástico y las acomodaba en una maleta, quien al notar la presencia policial aceleró la marcha.

De manera inmediata, los policías le dieron alcance y le indicaron al chofer descendiera, luego le realizaron una revisión, en la que le aseguraron seis bolsas medianas con aproximadamente 500 gramos cada una de marihuana; 180 bolsitas con cierre hermético con la misma hierba; 100 dosis de cocaína; 28 envoltorios con crystal, 12 teléfonos celulares y una báscula.