Dictan prisión preventiva al papá del “Tortas”, fundador de la “Anti Unión Tepito”

El Tortas

Un juez de control impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada a Jorge “N”, padre del ex líder del grupo delictivo “La Anti Unión Tepito”, Jorge Flores Conchas, alias “El Tortas”.

Jorge “N” fue imputado por delitos contra la salud. En tanto, la defensa de este presunto criminal solicitó la ampliación del plazo constitucional — prórroga permite a la defensa preparar estrategias y aportar pruebas — para que sea definida su situación jurídica, por lo que será el 11 de febrero cuando el impartidor de justicia defina si lo vincula o no a proceso.

“El Tortas” se encuentra privado de la libertad en un centro penitenciario de la Ciudad de México, vinculado a los delitos de extorsión, narcomenudeo, homicidio y robo.

El padre del criminal fue detenido el pasado cuatro de febrero en la calle Moctezuma, de la colonia Guerrero, en la alcaldía Cuauhtémoc, cuando agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ejecutaron otra orden de cateo y aseguraron 100 dosis con cocaína, 50 bolsas pequeñas de plástico que contenían marihuana, 100 bolsitas de plástico de color amarillo con metanfetamina.

“El Tortas”, fundador de “La Anti Unión Tepito”

El Tortas y El Jamón, líderes de los cárteles Anti Unión y Unión de Tepito, respectivamente, protagonizaron una ola de violencia en la Ciudad de México por la disputa del territorio, fueron capturados en mayo del 2019 por elementos de la Fiscalía General de la República con ayuda de la Marina-Armada de México.

La captura se realizó durante dos operativos simultáneos. El Tortas, Jorge Flores Conchas, cayó en una zona de alta plusvalía, donde únicamente se puede ingresar mediante un reconocimiento, en Tlalpan. En tanto que El Jamón, Pedro Ramírez Pérez, fue capturado en un exclusivo fraccionamiento de Atizapan de Zaragoza, en el Estado de México.

En los operativos no participó la Procuraduría capitalina ni la Secretaría de Seguridad Ciudadana; no se proporcionó información a las dependencias locales para evitar que se filtrara información que impidiera la captura de los cabecillas de los cárteles de Tepito.

Jorge Flores, El Tortas, es líder y fundador de la organización delictiva Fuerza Anti Unión, responsable de cometer diversos delitos como homicidio, secuestro, venta y distribución de droga, extorsión y cobro de piso principalmente.

El Tortas operaba en las alcaldías Cuauhtémoc, Iztapalapa, Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero de la Ciudad de México.

Según reportes policiacos, buscaba ampliar su zona de operación en los municipios de Toluca, Ecatepec, Tlalnepantla, Naucalpan, Atizapán de Zaragoza y ­Cuautitlán Izcalli en el Estado de México, así como reforzar sus células operativas y ampliar sus zonas de operación en la Ciudad de México para tomar el control de las actividades delictivas de grupos antagónicos; mediante alianzas con líderes de grupos delictivos locales, así como con disidentes del cártel delictivo La Unión de Tepito.

Se sabe que concretó una alianza estratégica con el Cártel Jalisco Nueva Generación, que encabeza Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, quien le proporcionó apoyo logístico.