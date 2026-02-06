Gobierno de Naucalpan recupera espacio público y rinde homenaje a “Lobito” en San Lorenzo Totolinga

Como parte del programa Huellas de la Transformación, el Gobierno de Ciudad Naucalpan, encabezado por el presidente municipal Isaac Montoya, llevó a cabo una intervención integral en la Segunda Cerrada de Santa Úrsula, ubicada en la comunidad de San Lorenzo Totolinga, con el objetivo de recuperar un espacio público y fortalecer la convivencia comunitaria.

Esta acción tiene un significado especial para las y los vecinos, ya que se trata del lugar donde, a finales de enero de 2026, el perrito comunitario conocido como “Lobito” fue víctima de un acto de maltrato animal, lo que generó indignación entre la ciudadanía. Ante ese hecho, el Gobierno Municipal decidió transformar el sitio no solo en términos urbanos, sino también en simbólicos, enviando un mensaje claro de rechazo a la violencia y el respeto a los seres sintientes.

Las labores realizadas en la zona incluyeron la colocación de 26 toneladas de asfalto, lo que permitió mejorar considerablemente las condiciones del andador y facilitar el tránsito seguro de peatones. Asimismo, se llevó a cabo la instalación de 18 luminarias nuevas y postes, con el fin de incrementar la iluminación y reforzar la seguridad durante la noche.

Como parte de los trabajos, también se realizaron acciones de balizamiento de guarniciones, chaponeo, limpieza y barrido manual. En total, se retiraron más de siete toneladas de residuos, lo que contribuyó a mejorar la imagen urbana y a recuperar un espacio que se encontraba en condiciones de abandono.

Otro de los elementos destacados de esta intervención fue la rotulación de la calle y la creación de un mural conmemorativo, el cual busca rendir homenaje a “Lobito” y sensibilizar a la comunidad sobre la importancia del cuidado y la protección de los animales. A través del arte urbano, el espacio se convierte en un punto de reflexión y memoria colectiva.

Como parte de esta transformación, las autoridades municipales informaron que el lugar será identificado oficialmente como el “Callejón del Lobito”, un nombre que simboliza el compromiso del gobierno local con el humanismo, la empatía y la sana convivencia comunitaria. Este nuevo nombramiento busca mantener viva la memoria del perrito y fortalecer valores como el respeto, la solidaridad y el cuidado del entorno.

Vecinas y vecinos de San Lorenzo Ttotlinga reconocieron la importancia de estas acciones, al señalar que la rehabilitación del andador mejora su calidad de vida, brinda mayor seguridad y transforma un hecho doloso en una oportunidad para generar conciencia social.

Naucalpan reiteró que continuará impulsando programas de mejora urbana con sentido social, enfocados en recuperar espacios públicos, fomentar la participación ciudadana y construir comunidades más seguras, solidarias y respetuosas. Con acciones como esta, Naucalpan avanza en la construcción de una ciudad que apuesta por la transformación, la memoria y el bienestar colectivo.