Huixquilucan refuerza su seguridad con apoyo de la Guardia Nacional y el C5

El Gobierno de Huixquilucan intensifica sus acciones para fortalecer la seguridad pública mediante una estrategia conjunta con la Guardia Nacional y el uso del Centro de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control y Calidad (C5). La medida busca reforzar la vigilancia, agilizar la atención de emergencias y mejorar la coordinación entre las distintas fuerzas de seguridad que operan en el municipio.

La presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, ha impulsado iniciativas en las que el municipio comparte con la Guardia Nacional la información que se genera en sus dos Centros de Mando, equipados con más de mil cámaras de videovigilancia instaladas en distintos puntos estratégicos del territorio. Esta colaboración permite un monitoreo más eficiente, un seguimiento más rápido de incidentes y una respuesta más articulada frente a cualquier hecho delictivo.

Gracias a este intercambio de datos e imágenes, el municipio se convierte en uno de los primeros en el país en establecer este tipo de alianza con la Guardia Nacional, con el objetivo de combatir la delincuencia desde una perspectiva conjunta y tecnológica. Las corporaciones trabajan en coordinación para atender denuncias, prevenir delitos y reforzar la seguridad en las zonas con mayor incidencia delictiva, siempre con la meta de mantener un clima de paz para las familias de Huixquilucan.

Además de esta estrategia tecnológica y operativa, la administración local ha fortalecido su infraestructura y equipamiento en materia de seguridad durante la última administración. Esto incluye la adquisición de nuevas patrullas y motopatrullas, así como la realización de operativos diarios en diversas zonas del municipio. El C5 funge como un centro neurálgico que recibe llamadas de emergencia, coordina patrullajes y facilita la comunicación entre distintas instituciones encargadas de la seguridad pública.

El uso del C5 aporta una mayor capacidad de respuesta, ya que permite observar en tiempo real el comportamiento de las calles y activar protocolos de atención inmediata cuando se detectan situaciones inusuales o de riesgo. Con la integración de estas herramientas, las autoridades buscan no solo reaccionar ante incidentes, sino también prevenir delitos mediante vigilancia constante y acciones preventivas.

La colaboración con la Guardia Nacional, una fuerza federal que apoya operativos de seguridad en todo el país, representa un esfuerzo interinstitucional para reforzar la protección en el municipio y atender problemáticas de seguridad que requieren coordinación entre gobiernos municipal, estatal y federal. La acción conjunta permitirá un mayor intercambio de información, inteligencia y recursos entre estos niveles de gobierno.

Las autoridades municipales reiteran su compromiso de seguir trabajando en conjunto con la Guardia Nacional y otras entidades de seguridad para garantizar la tranquilidad de los habitantes de Huixquilucan, mejorar la percepción de seguridad ciudadana y continuar construyendo un entorno más seguro para todas las familias que habitan en este municipio del Estado de México.