IECM refuerza acciones de capacitación rumbo a la Elección de las COPACO y la Consulta de Presupuesto Participativo 2026-2027

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) ha implementado acciones de capacitación dirigidas a la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2026 y a la Consulta de Presupuesto Participativo 2026-2027.

Con este propósito, el Instituto dijo elaborar materiales didácticos y de apoyo para la capacitación de las personas ciudadanas que integrarán las Mesas Receptoras de Votación y Opinión (MRVO), con el fin de fortalecer su desempeño durante dichos ejercicios de participación ciudadana.

Además, se incorporarán los materiales correspondientes al Sistema Electrónico por Internet (SEI), a la participación de personas en prisión preventiva, personas en estado de postración y cuidadoras primarias, así como el diseño de los modelos de materiales electivos y consultivos que se emplearán en ambos procesos.

Por otra parte, se elaboró una propuesta para el desarrollo de un documento técnico-informativo orientado a analizar, con base en la evidencia acumulada de diversos ejercicios, el modelo de integración de Mesas Receptoras de Opinión (MRO) en los procesos de participación ciudadana organizados por el IECM.

Este estudio, según informó el instituto, se nutrirá de la sistematización del proceso de integración de MRO en distintos años, así como de insumos operativos derivados de las actividades de capacitación, seguimiento y evaluación del desempeño de las personas responsables.

El objetivo principal de este documento es dar a conocer a la ciudadanía y a las instituciones interesadas el proceso de integración de las MRO utilizado por el IECM, así como la forma en que dicho modelo contribuye a la profesionalización de las personas responsables de las mesas receptoras.

El Cuarto Informe Trimestral del Programa Institucional de las Actividades en Materia de Capacitación para los Mecanismos de Participación Ciudadana 2025 permitió identificar áreas de oportunidad que orientarán acciones de mejora continua que se verán reflejadas en la elaboración del documento rector que guiará la integración de las MRVO.