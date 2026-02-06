Metro CDMX: Líneas 7 y 12 colapsan este viernes 6 de febrero

Retrasos Metro CDMX Usuarios y usuarias del transporte público de la Ciudad de México reportan saturaciones en dos de las líneas más concurridas; otras líneas del servicio Metro también presentan afluencia alta.

Este viernes 6 de febrero, usuarios y usuarias del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México han reportado severos retrasos en diversas líneas del transporte, lo que ha ocasionado una afluencia significativamente alta en las estaciones de transbordo.

De acuerdo con los reportes de la población usuaria, una de las principales líneas que padece esta problemática, es la Línea 12, principalmente dirección Mixcoac.

¿Qué sucede en la Línea 12 y la Línea 7 del Metro CDMX?

La mañana de este viernes, múltiples reportes comenzaron a inundar las redes sociales respecto al lento servicio del Transporte Colectivo Metro, señalando especialmente a las Líneas 12 y 7 como el centro de los retrasos.

“Línea 12 colapsada, sale un tren cada 10 minutos de la terminal”, informó una usuaria a través de X, antes Twitter, mientras que otro ciudadano reportó que llevaba más tiempo esperando en la estación Aquiles Serdán de la Línea 7.

“Ya hagan algo, la alta afluencia ustedes la causan”, señaló otra persona a la cuenta oficial del transporte, quienes respondieron que la circulación se “agilizó”, sin elaborar en la razón de los retrasos de trenes.

Como alternativa vial para la ‘línea dorada’, algunos usuarios y usuarias han optado por abandonar los andenes y dirigirse a la Línea 13 de Trolebús, la cual conecta con la zona oriente al atravesar la capital por la Calzada Ermita Iztapalapa, con destino a Mixcoac.

Retrasos en las Líneas 8, 3 y B del Metro CDMX

Los retrasos de estas dos importantes líneas, han causado también la afluencia alta en otras líneas del servicio de transporte, tales como:

Línea 8 , con direcciones a Constitución de 1917 y Garibaldi.

, con direcciones a Constitución de 1917 y Garibaldi. Línea 3 , direcciones Indios Verdes y Universidad.

, direcciones Indios Verdes y Universidad. Línea B, terminales en Buenavista y Ciudad Azteca.

#MetroAlMomento:

Se registra afluencia alta en las Líneas 3, 7, 8, B y 12. Lo que puede generar mayores tiempos de espera en andenes y durante el abordaje de trenes.



Te recomendamos anticipar tu viaje y considerar rutas alternas si es posible. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/L3oAdjRARy — MetroCDMX (@MetroCDMX) February 6, 2026

"Al momento la Línea 8 no presenta averías, únicamente afluencia de la hora“, informó la cuenta oficial del Transporte Colectivo Metro, ante el reporte de una usuaria sobre el retraso en el andén.

Sin embargo, en una publicación más reciente, el Metro CDMX informó a la ciudadanía que están trabajando para agilizar el servicio, atendiendo las principales zonas afectadas con una "implementación de maniobra de dosificación de usuarios".