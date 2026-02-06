Mujeres con Bienestar Edomex 2026: ¿cómo consultar el estatus y validar el folio? Conoce cómo puedes consultar el estatus de Mujeres con Bienestar Edomex 2026, así como validar tu folio (Mujeres con Bienestar)

Conoce cómo puedes consultar el estatus de Mujeres con Bienestar Edomex 2026, así como validar tu folio para que puedas ser una de las beneficiarias del próximo pago.

Mujeres con Bienestar es un programa social del Gobierno del Estado de México cuyo objetivo es beneficiar a mujeres entre 18 y 64 años de edad, que se encuentran en condición de pobreza y carencia por acceso a la seguridad social, otorgándoles un apoyo económico de $2,500 pesos.

Por lo que si ya iniciaste el registro para ser una de las beneficiarias de Mujeres con Bienestar Edomex, aquí te decimos cómo consultar el proceso de tu inscripción, así como los pasos para validar el folio.

¿Cómo consultar el estatus de Mujeres con Bienestar Edomex?

De acuerdo con la Secretaría de Bienestar, si deseas conocer el estatus de tu registro en Mujeres con Bienestar Edomex, estas son las formas en las que puedes consultarlo:

Vía SMS: Si realizaste tu registro en 2023 o 2024 , te deberá llegar un mensaje de texto al número que registraste en ese entonces con la fecha, lugar y horario en el que te tienes que presentar para entregar la documentación correspondiente.

Si realizaste tu registro en , te deberá llegar un mensaje de texto al número que registraste en ese entonces con la en el que te tienes que presentar para entregar la documentación correspondiente. Llamada telefónica: En caso de no recibir un SMS, la otra opción es marcar al 55 9370 1223 , donde te podrán auxiliar con la información necesaria para completar tu registro.

En caso de no recibir un SMS, la otra opción es marcar al , donde te podrán auxiliar con la información necesaria para completar tu registro. Vía electrónica: La última opción es revisar tu estatus en la página web oficial de Mujeres con Bienestar, y en el apartado de registro ingresar tu folio y número celular.

¿Cómo validar el folio de Mujeres con Bienestar Edomex?

La validación de folio sirve para constatar que el registro en Mujeres con Bienestar Edomex fue realizado de manera exitosa, por lo que aquí te decimos cómo realizar este paso final:

Ingresar a la página web de Mujeres con Bienestar Edomex

de Mujeres con Bienestar Edomex Seleccionar el apartado de “validar folio”.

Escribir tu número de folio, CURP y seleccionar verificar.

Con estos pasos, podrás constatar si ya eres una de las beneficiarias de Mujeres con Bienestar Edomex y si ya puedes acceder a todo lo que este programa te ofrece, además del apoyo económico.

¿Cuáles son los beneficios de Mujeres con Bienestar Edomex?

De acuerdo con la Secretaría de Bienestar, estos son los beneficios que ofrece Mujeres con Bienestar Edomex, además del apoyo económico de $2,500 pesos: