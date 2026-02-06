Publican 3 mil oportunidades laborales para capitalinos en el Periódico de Empleo

Generación de empleos (Saul Lopez)

La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE) publicó 2 mil 950 oportunidades de empleo en la nueva edición del Periódico Ofertas de Empleo de la Ciudad de México, disponibles durante la primera quincena de febrero del presente año.

En esta publicación digital hay vacantes para personas con diferentes niveles de escolaridad y experiencia, con sueldos por arriba del salario mínimo y hasta 25 mil pesos mensuales, con todas las prestaciones de ley.

Inés González Nicolás, Secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo, recordó que, con el aumento del 13 por ciento al salario mínimo, en la Ciudad de México el salario mínimo que debe ganar una persona trabajadora es de 9,582.47 pesos mensuales.

Agregó que la Ciudad de México enfrenta el reto de generar más y mejores empleos, de garantizar trabajos dignos, con derechos, con seguridad social, con igualdad sustantiva y con mejores oportunidades de desarrollo.

Cabe señalar que en este ejemplar quincenal hay oportunidades de empleo para personas profesionistas y técnicas en las áreas de auditoría interna, orientación psicopedagógica, sistemas computacionales, enfermería, guía de turistas, nutrición, recursos humanos, arquitectura, diseño industrial, electromecánica, técnicos en mantenimiento, entre otras.

Además, el Periódico ofrece empleos de recepcionistas, auxiliares de mantenimiento, asistentes de carpintería, personal de almacén, auxiliar de inventarios, conductores de autobús, oficial albañil, limpieza en oficinas, cocineros, personal de farmacia y ventas departamentales, para los que se requieren estudios básicos.

Para postularse a alguna vacante del periódico se debe localizar la vacante adecuada al nivel de escolaridad o experiencia e identificar la demarcación donde se ubica la plaza de trabajo.

Posteriormente, debe anotarse el ID de la vacante y registrarse en la liga de la vacante, para que después personal de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo se ponga en contacto con la persona interesada.

Durante 2025, la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo promovió más de 72 mil 500 oportunidades de empleo a través de esta herramienta digital para personas buscadoras de empleo.