Volcadura de taxi deja una mujer lesionada en Azcapotzalco

Una mujer resultó lesionada tras un accidente de tránsito ocurrido en la avenida 22 de Febrero, en la colonia Los Reyes, alcaldía Azcapotzalco, donde un taxi volcó luego de ser impactado por un vehículo particular.

De acuerdo con los primeros reportes, el taxi, en el que viajaban el conductor y una mujer de la tercera edad, circulaba sobre dicha vialidad cuando, al llegar al cruce con la calle Capilla de los Reyes, fue golpeado de manera contundente por otro automóvil. El impacto provocó que la unidad quedara volcada de costado.

Al sitio acudieron servicios de emergencia, quienes brindaron atención prehospitalaria a los ocupantes del taxi. Tras la valoración inicial, se determinó que no era necesario su traslado a un hospital en ese momento.

Ambos conductores fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial correspondiente, con el fin de deslindar responsabilidades y determinar las causas del accidente.

Por su parte, personal de la Secretaría de Movilidad indicó que, a través del seguro de la unidad de transporte, se otorgó un pase médico a la pasajera lesionada para que reciba atención especializada y se descarten posibles lesiones de mayor gravedad.