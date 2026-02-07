Anuncian feria del empleo en Cuajimalpa, será este 11 de febrero

La feria del empleo se realizará este 11 de febrero

La Alcaldía Cuajimalpa llevará a cabo este 11 de febrero su primera Feria del Empleo 2026, un encuentro diseñado para ampliar las oportunidades laborales de vecinas y vecinos de la demarcación, con la participación de más de 60 empresas que estarán en búsqueda de talento y con vacantes disponibles para contratación inmediata.

Se trata de la tercera feria del empleo organizada por la administración de Carlos Orvañanos Rea, luego de que durante 2025 se realizaron dos encuentros de este tipo, y forma parte de una estrategia que contempla la realización de una edición más en este año, con el objetivo de ampliar de manera sostenida las opciones de vinculación laboral en la alcaldía Cuajimalpa.

La primera Feria del Empleo 2026 se realizará en la Explanada de la Alcaldía Cuajimalpa, en un horario de 10:00 a 15:00 horas, y tiene como objetivo facilitar el contacto directo entre personas que buscan empleo y empresas de distintos sectores productivos, en un entorno accesible y cercano a la comunidad.

La iniciativa forma parte de la estrategia impulsada por el alcalde Carlos Orvañanos para colocar al empleo como un eje de desarrollo social, al generar condiciones que permitan a más familias acceder a una fuente de ingresos estable. La convocatoria está abierta a personas con distintos perfiles laborales, niveles de experiencia y formación académica.

La Alcalcía Cuajimalpa destaca que este tipo de acciones buscan no sólo atender la demanda de empleo, sino también fortalecer el tejido social de las familias de Cuajimalpa y la cohesión comunitaria.

Las autoridades invitan a las y los interesados a acudir con solicitud de empleo o currículum, conocer la oferta disponible y aprovechar la oportunidad de vinculación directa con empleadores. La primera Feria del Empleo 2026 se perfila así como una de las acciones relevantes del año en materia de desarrollo económico local.