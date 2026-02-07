Caen 24 extorsionadores en la CDMX en lo que va de 2026: uno de ellos encerraba personas en hoteles

Policías de la SSC detuvieron a 24 personas por el presunto delito de extorsión en CDMX

Bajo las estrategias de combate a la extorsión desplegadas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, entre el 1 y el 31 de enero de 2026 se logró la detención de 24 presuntos responsables en distintas alcaldías de la capital.

Los resultados son producto del trabajo coordinado entre policías de diversos sectores, personal de la Subsecretaría de Inteligencia, así como elementos de la Policía Auxiliar (PA) y la Policía Bancaria e Industrial (PBI), quienes unieron esfuerzos para ubicar y detener a generadores de violencia vinculados al delito de extorsión.

Durante el primer mes del año, los uniformados aseguraron a 24 personas, entre ellas un menor de edad, en operativos realizados en Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Benito Juárez, Tlalpan, Iztapalapa y Venustiano Carranza.

Uno de los casos más relevantes ocurrió el 9 de enero, cuando policías capitalinos detuvieron a tres hombres de 24, 25 y 28 años, señalados por presuntamente despojar a un ciudadano de más de 56 mil pesos dentro de un establecimiento localizado en la colonia 20 de Noviembre, en Venustiano Carranza. De acuerdo con las investigaciones, los implicados podrían estar relacionados con un grupo delictivo que opera en distintas zonas de la Ciudad de México.

En otro hecho, registrado en el Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc, fue detenido un sujeto acusado de privar de la libertad a un ciudadano dentro de un hotel y exigirle dinero a cambio de su liberación. Tras su aseguramiento, se tuvo conocimiento de que el individuo posiblemente forma parte de una célula generadora de violencia.

Asimismo, en la colonia Santa Martha Acatitla, en Iztapalapa, las autoridades cumplimentaron dos órdenes de aprehensión por extorsión agravada continuada contra dos mujeres de 25 y 31 años, quienes ya registraban ingresos previos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por delitos contra la salud en 2026.

A todos los detenidos se les realizaron revisiones preventivas conforme al protocolo de actuación policial, se les leyeron sus derechos constitucionales y fueron puestos a disposición del Ministerio Público, instancia que definirá su situación jurídica.

Detenidos Extorsionadores detenidos en enero del 2026. (SSC)

Para evitar ser víctima de una extorsión, la SSC recomienda los siguientes consejos

En caso de recibir una llamada amenazante o de algún número desconocido, cuelga inmediatamente y comunícate con las autoridades.

No proporciones información personal o laboral a través de redes sociales.

Evita hablar de propiedades o valores en lugares públicos.

Informa a tu familia sobre los lugares que visitarás, los horarios, la duración de tu estancia y los números de contacto para localizarte.

Si vas a comprar o vender artículos a través de internet o redes sociales, no aceptes depósitos bajo el concepto “Salvo buen cobro”, ya que podrías ser víctima de fraude y posterior extorsión.

No entregues ningún documento vehicular.

Verifica que el depósito sea válido o realiza una transferencia bancaria entre cuentas para confirmar que el pago fue efectuado.

Realiza la compra-venta en sitios cercanos a alguna autoridad (como Ministerios Públicos o estaciones de policía) y procura ir acompañado de un familiar o persona de confianza.

Si te exigen dinero a cambio de la liberación de un familiar, mantén la calma y analiza objetivamente la situación.

No ofrezcas ni comprometas ninguna cantidad de dinero.

Termina la llamada y verifica con tus familiares si la situación es real.

Demuestra disposición para dialogar sin comprometer tu seguridad.

Indica que en ese momento no dispones de la cantidad requerida y pide tiempo para conseguirlo.

Si tienes conocimiento de estos delitos, mantén la calma, actúa con cautela y comunícate al número telefónico 089 donde operadores te brindarán orientación en relación a tu caso las 24 horas del día, los 365 días del año, también puedes comunicarte al número 55 5036 3301 de la Ciudad de México.

Cabe destacar que, para estos casos, la SSC cuenta en la Dirección de Manejo de Crisis y Negociación con el Departamento de Atención Psicológica, donde personal especializado te brindará el apoyo necesario.