Desfile con dragones y leones da la bienvenida al Año Nuevo Chino en CDMX

Desfile del Año Nuevo Chino en CDMX (EFE)

La comunidad china desfiló este sábado con dragones y leones imperiales en los corredores del Centro Histórico de la Ciudad de México para dar la bienvenida al Año Nuevo Chino, ciclo que iniciará oficialmente el 17 de febrero y estará marcado por el Caballo, uno de los 12 animales del zodiaco asiático.

Cientos de personas de distintas partes del país se reunieron a las 10:00 en la calle Moneda para apreciar el recorrido acompañado de muchos colores y música de címbalos y gongs junto con la tradicional danza en la que los bailarines serpentean figuras de dragones en el aire.

Alma Toscano viajó desde Guadalajara para observar a las criaturas de la mitología china representadas en tonos amarillo, rojo y negro, en especial los dragones de cola emplumada que recuerda a Quetzalcóatl, representada como una serpiente.

“Todo tiene cosa en común, es parte de lo mismo”, indicó Toscano sobre cómo entre la cultura mexicana y la asiática también hay similitudes pese a la distancia geográfica.

Un ejemplo de este intercambio entre México y China es María Luisa López, quien lleva más de 60 años viviendo cerca de la calle Dolores, donde se ubica el Barrio Chino, por lo que ha desarrollado un gusto por el significado de las tradiciones asiáticas.

“Llevo más de cuarenta años viniendo al desfile”, precisó López al destacar que este encuentro multicultural, organizado por la Embajada China en el país y el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, “crece” cada año en el corazón de la capital.

Desde California, Blanca, Verónica y Lourdes celebraron este tipo de actividades que unen a dos culturas con las que “no tenemos tanta relación y acercamiento”, además explicaron que fue en este evento donde comprendieron el significado del Caballo asociado a “la fortuna” y la perseverancia.

Este signo, que sustituye a la Serpiente del año pasado, tuvo un papel protagonista en el desfile, pues se le vio representado con figuras danzantes y celebrado sobre pedestales.

Al espectáculo también se sumaron adultos y niños vestidos con trajes tradicionales mostrando movimientos de artes marciales, una de las actividades favoritas del público.

La historia del Barrio Chino en la CDMX se remonta al siglo pasado, cuando esta comunidad huyó del noroeste del país tras la persecución y matanza de esta población en Sonora, Sinaloa, Coahuila durante y después de la Revolución Mexicana. (Con información de EFE)