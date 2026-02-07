Inauguran Clínica de Heridas en Tlalnepantla Oriente

Con el objetivo de mejorar la atención médica y el bienestar de la población, el Presidente Municipal de Tlalnepantla de Baz, Raciel Pérez Cruz, inauguró la Clínica de Heridas “Dra. Graciela Castro Escarpulli”, ubicada en la zona de Tlalnepantla Oriente. Este nuevo espacio de salud está diseñado para brindar atención especializada a personas que presentan diferentes tipos de heridas crónicas y de difícil cicatrización.

Durante el acto inaugural, autoridades municipales destacaron la importancia de contar con instalaciones médicas que permitan atender de manera oportuna y profesional a pacientes que padecen heridas derivadas de enfermedades como la diabetes, así como úlceras por presión, heridas venosas, arteriales y otros padecimientos que afectan la calidad de vida de quienes las sufren.

La clínica ofrecerá servicios de valoración, diagnóstico y tratamiento, con personal capacitado y equipo adecuado para atender este tipo de lesiones. De acuerdo con el gobierno municipal, este proyecto busca reducir complicaciones médicas, prevenir infecciones graves y evitar hospitalizaciones innecesarias, especialmente en personas adultas mayores o con enfermedades crónicas.

El Presidente Municipal, Raciel Pérez Cruz, señaló que la inauguración de esta clínica forma parte de una estrategia integral para fortalecer el sistema de salud en el municipio. Subrayó que su administración tiene como prioridad acercar servicios médicos de calidad a las y los ciudadanos, en especial a quienes más lo necesitan.

Asimismo, reconoció el trabajo del personal médico y de enfermería que estará a cargo de la atención en la Clínica de Heridas, ya que su labor será fundamental para mejorar la recuperación de los pacientes y apoyar a sus familias. El edil destacó que la prevención y el tratamiento oportuno son claves para evitar consecuencias mayores en la salud de la población.

La clínica lleva el nombre de “Dra. Graciela Castro Escarpulli”, como un reconocimiento a su trayectoria y aportaciones en el ámbito de la salud, lo que representa un homenaje a su compromiso con el bienestar de la comunidad. Este gesto también busca inspirar a las nuevas generaciones de profesionales de la salud a ejercer su labor con vocación y responsabilidad social.

Vecinas y vecinos de Tlalnepantla expresaron su satisfacción por la apertura de este nuevo espacio, ya que anteriormente debían trasladarse a otras zonas o instituciones para recibir atención especializada. Ahora, con esta clínica, se facilita el acceso a tratamientos adecuados y se reduce el tiempo de espera para los pacientes.

Las autoridades municipales reiteraron que acciones como esta refuerzan el compromiso del gobierno local con la salud pública y el bienestar social. Además, anunciaron que continuarán impulsando proyectos que fortalezcan la infraestructura médica y los servicios de atención en beneficio del municipio.