Se suma Coyoacán a la búsqueda de personas desaparecidas

Convenio El alcalde Giovani Gutiérrez enfatizó que la coordinación entre instituciones y órdenes de gobierno es clave para enfrentar el fenómeno de la desaparición de personas. (Especial)

Con el objetivo de fortalecer la coordinación interinstitucional y poner en marcha acciones conjuntas, oportunas y eficaces para la búsqueda de personas en la demarcación, la alcaldía Coyoacán refrendó el convenio de colaboración con la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Ciudad de México.

El alcalde Giovani Gutiérrez enfatizó que la coordinación entre instituciones y órdenes de gobierno es clave para enfrentar el fenómeno de la desaparición de personas:

“Hoy nos damos cita para seguir sumando capacidades en materia de búsqueda de personas desaparecidas, un flagelo que lastima a todo nuestro país y el cual debemos erradicar, porque ninguna ausencia debe invisibilizarse y tampoco normalizarse”, señaló.

La Comisión es un órgano de la Secretaría de Gobierno de la capital, que da seguimiento a las acciones de búsqueda de personas desaparecidas en la Ciudad de acuerdo con la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Por lo tanto, todas las autoridades de la Ciudad de México, en el ámbito de su competencia, están obligadas a colaborar de forma eficaz con la Comisión de Búsqueda para el cumplimiento de la Ley, de acuerdo con su normatividad.

Gutiérrez Aguilar recordó que desde el inicio de su administración se implementó “Escudo Coyoacán”, una estrategia integral de seguridad que ha permitido obtener resultados positivos, tangibles y medibles en cada colonia de la demarcación. En este sentido, destacó la importancia de actuar de manera coordinada, al tratarse de la protección de la vida humana, y reiteró que su gobierno sabe trabajar en conjunto por la paz y la tranquilidad de las y los vecinos.

El titular de la Comisión de Búsqueda, Luis Gómez Negrete, destacó que se ha impulsado un proceso de fortalecimiento institucional para lograr una articulación efectiva a nivel territorial, con mayor cercanía y atención a las particularidades de cada comunidad.

“El vínculo con las alcaldías es fundamental para responder a estas necesidades que estamos viendo de familiares de personas desaparecidas, cuyo momento en el cual nos encontramos es de suma preocupación, de angustia y de incertidumbre y por lo tanto lo mínimo que podemos hacer es articularnos y poder dar una respuesta de una sola cara y al mismo tiempo con un procedimiento claro y contundente”, expresó.

La directora general de Seguridad Ciudadana de Coyoacán, Aurora Monserrat Cruz Ramírez, añadió que con esta acción se consolida una visión transversal de la seguridad, fortalece la prevención comunitaria y la capacidad de respuesta territorial, al tiempo que refrenda el compromiso de la alcaldía con una atención digna, comunicación institucional y acompañamiento a las víctimas y sus familias, en coordinación con las instancias competentes.