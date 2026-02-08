Gobierno de Ecatepec repavimenta la Avenida Toluca

La alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, cortó el listón inaugural del repavimentado de la Avenida Toluca, y junto con decenas de vecinos caminó por la avenida, de 550 metros de longitud que fue repavimentada con concreto hidráulico, con inversión de 15 millones 18 mil 837.11 pesos del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (Fefom).

“Este gobierno tiene que terminar con el rezago. No vamos a acabar con todo, pero vamos a avanzar mucho porque la gente en las zonas altas merece vivir con dignidad, con servicios de calidad y eso es algo que traigo en mi corazón, en mi mente todos los días”, aseguró la edil municipal.

Además, dio a conocer que próximamente el gobierno municipal repavimentará una avenida secundaria o terciaria por día, para abatir el rezago.

Carlos Ramírez Brassetti, director de Obras Públicas de Ecatepec, informó que la vialidad comprende avenida Toluca y las calles Norte 16, Norte 19 y Diagonal 1, la cual cruza por siete colonias de la zona.

Victoria Maqueda y Claudia Godínez, segunda delegada de Lomas de San Carlos e integrante del Consejo de Participación Ciudadana (Copaci) de San Carlos Cantera, respectivamente, relataron que la repavimentación de avenida Toluca beneficia a habitantes de sus comunidades y de Buenos Aires, Almárcigo Norte, Almárcigo Sur, San Carlos y El Ostor.