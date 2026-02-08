IECM convoca a sectores vulnerables y capitalinos en el extranjero a registrar proyectos de Presupuesto Participativo

IECM refuerza acciones de capacitación rumbo a la Elección de las COPACO y la Consulta de Presupuesto Participativo 2026-2027

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) convocó a las personas residentes en el extranjero, en prisión preventiva, en estado de postración y a sus cuidadoras primarias a registrar proyectos para la Consulta de Presupuesto Participativo 2026-2027, cuyo periodo de inscripción concluirá el próximo 24 de febrero.

El organismo electoral informó que el registro de propuestas podrá realizarse en modalidad digital o presencial, según el caso, con el objetivo de garantizar la inclusión y el ejercicio de los derechos de participación ciudadana de estos sectores.

En el caso de las personas en prisión preventiva, el IECM indicó que trabaja de manera coordinada con las autoridades del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México para facilitar el registro de proyectos mediante convenios de colaboración.

Como parte de estas acciones, se implementará un formato simplificado para la presentación de propuestas y se realizarán las gestiones necesarias para identificar la Unidad Territorial correspondiente, siempre que se cumplan los requisitos legales. Las personas en esta condición podrán registrar sus proyectos en la Unidad Territorial de su preferencia.

Respecto a las personas en estado de postración y a sus cuidadoras primarias, el Instituto señaló que se aplicarán medidas de accesibilidad, como el uso de formatos simplificados y la posibilidad de recibir asistencia personalizada por parte del personal de las Direcciones Distritales. Para participar, deberán estar inscritas en la Lista Nominal de Electores en Estado de Postración de la Ciudad de México, con corte al 15 de febrero de 2026, y podrán registrar proyectos en la Unidad Territorial donde habiten.

En cuanto a las personas originarias de la capital que residen en el extranjero, el IECM detalló que podrán registrar proyectos a través del Sistema de Registro de Proyectos de Presupuesto Participativo (SIPROE 2026-2027), eligiendo la Unidad Territorial de su preferencia. Para ello, deberán cumplir con los requisitos de inscripción en la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero de la Ciudad de México, con fecha de corte al 15 de marzo de 2026.

Además, el Instituto ofrecerá información y orientación permanente a este sector mediante sus canales institucionales y alianzas estratégicas.

El registro digital de proyectos estará disponible hasta las 18:00 horas del 24 de febrero de 2026 en el portal https://siproe2026.iecm.mx/. Quienes requieran apoyo presencial podrán acudir a las 33 Direcciones Distritales del IECM, cuyas ubicaciones y datos de contacto pueden consultarse en el sitio oficial del organismo.

La Convocatoria Única para la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2026 y la Consulta de Presupuesto Participativo 2026-2027 está disponible para consulta pública en el portal del Instituto.