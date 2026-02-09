Arriban dos trenes más al Tren Ligero en preparación para el Mundial 2026

Dos nuevos trenes destinados al servicio del Tren Ligero de la Ciudad de México arribaron la noche del domingo 8 de febrero al taller operativo de Huipulco, ubicado en la alcaldía Tlalpan, informó el Servicio de Transportes Eléctricos (STE).

Las unidades proceden de la ciudad de Zhuzhou, en la República Popular de China, y forman parte del programa de modernización y ampliación de la flota de este sistema de transporte.

Los nuevos convoyes cuentan con un diseño articulado de doble cabina y una capacidad para 292 pasajeros. Incorporan condiciones de accesibilidad universal, anuncios sonoros de estaciones, cámaras de videovigilancia y sistemas de iluminación para tránsito, frenado e intermitentes, con el objetivo de mejorar la seguridad y la experiencia de viaje de las personas usuarias.

De acuerdo con el STE, la llegada de estos trenes permitirá incrementar la capacidad operativa del Tren Ligero y reducir los intervalos entre cada unidad, lo que se traducirá en menores tiempos de espera para los pasajeros, especialmente en las horas de mayor demanda.

La adquisición de estas unidades forma parte de una inversión total de mil 383 millones de pesos destinada a la ampliación y renovación del parque vehicular. Con la incorporación gradual de los nuevos trenes, se prevé que la flota pase de 20 a 37 unidades en operación, lo que permitirá duplicar prácticamente la capacidad diaria de atención, al aumentar de 130 mil a 250 mil pasajeros transportados al día.

El Tren Ligero conecta distintos puntos del sur de la ciudad a lo largo de 18 estaciones y representa una alternativa clave de movilidad para miles de habitantes de esta zona. Actualmente, mantiene una afluencia promedio diaria de 130 mil usuarios y una tarifa de tres pesos por viaje, lo que lo convierte en una de las opciones de transporte público más accesibles de la capital.

Las autoridades capitalinas señalaron que la incorporación de nuevas unidades se enmarca en la estrategia de fortalecimiento del transporte público y en el impulso a la electromovilidad, con el objetivo de ofrecer opciones de traslado más seguras, eficientes y sustentables, además de contribuir a la reducción de emisiones contaminantes en la ciudad.

Se prevé que los nuevos trenes entren en operación una vez concluidos los procesos de revisión técnica, pruebas dinámicas y certificación correspondientes, para garantizar su correcto funcionamiento y la seguridad de las personas usuarias.