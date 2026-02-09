Caminemos Seguras EdoMex transforma Chalco: mejoramiento a calle Everardo González

Gobernadora Delfina Gómez entrega mejoramiento de la calle Everardo González

La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez entregó en Chalco el mejoramiento urbano integral de la calle Everardo González, ubicada en la colonia Santa María Huexoculco, como parte de la estrategia Caminemos Seguras EdoMéx.

La obra beneficia a más de 4 mil personas, fueron intervenidos al menos 6 mil 169 metros cuadrados, con un enfoque de seguridad y perspectiva de género y busca fortalecer la seguridad, la movilidad y la calidad de vida de las familias mexiquenses.

Durante el evento, Delfina Gómez destacó que el gobierno estatal mantiene una presencia constante en la demarcación para atender las necesidades de la población.

“Hay zonas en las que tenemos una deuda histórica de beneficio social y creo que, sin duda alguna, Chalco es una de ellas y se ha trabajado mucho”, expresó.

Las obras que se realizan en la entidad son resultado del trabajo coordinado entre los distintos niveles de gobierno y del uso honesto y transparente de los recursos públicos.

“Una de las intenciones que tenemos como Gobierno estatal es fortalecer la obra, la infraestructura, no solamente de carreteras y caminos, sino también en educación y en salud, y junto con ello fortalecer el trabajo en equipo”, afirmó.

Por otro lado María Esther Rodríguez Hernández, Secretaria de las Mujeres, destacó que la estrategia Caminemos Seguras forma parte de las acciones para atender la Alerta de Violencia de Género, además señaló que escuchar a las mujeres de la comunidad es fundamental para orientar las intervenciones y diseñar entornos más seguros y accesibles.

Entre las acciones realizadas destacan la repavimentación, la reparación de redes de agua potable y drenaje, la construcción de banquetas más amplias y accesibles, la instalación de 75 luminarias tipo vela, dos postes de videovigilancia conectados al C2 de Chalco, rampas para personas con discapacidad, señalización horizontal y vertical, así como reductores de velocidad y mobiliario urbano.

El Gobierno del Estado de México refrenda que 2026 es el Año de las Obras, recupera el espacio público y dignifica la vida diaria de las y los mexiquenses.