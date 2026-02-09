Detienen al “Cachetes”, líder narcomenudista de “La Anti Unión Tepito”

Detenidos Jonathan Rojas "El Cachetes" y Edson Joel López. (SSC)

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvo a Jonathan Rojas Medina de 18 años, alias “El Cachetes” y Edson Joel López Picón de 27 años, integrantes del grupo delictivo “Fuerza Anti Unión Tepito”, dedicados a la venta y distribución de narcóticos en la colonia Morelos.

Les aseguraron 10 kilos de marihuana, con la que se pudieran elaborar más de dos mil dosis, para obtener alrededor de 13 mil 700 pesos, y un kilo de crystal que equivale a 400 dosis con un valor de 10 mil pesos.

En la calle Minero, casi esquina con la avenida Carpintería, estos sujetos cargaban bolsas de plástico e ingresaban al área común de un vecindad.

Cuando la policía los observó y revisó, aseguraron ocho bolsas con aproximadamente 10 kilogramos de marihuana, y un paquete con alrededor de un kilogramo de crystal.

También, se les aseguró un teléfono celular de alta gama.

Este cártel compite con su antagónico, “La Unión Tepito”, por la venta y distribución de droga, extorsión y homicidio.