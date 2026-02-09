Hoy No Circula lunes 9 de febrero: restricciones vehiculares CDMX y EDOMEX

Hoy No Circula | lunes 5 de enero (Daniel Augusto)

Programa Hoy No Circula Especial

Este lunes, el programa Hoy No Circula volvió a ser parte de la rutina de millones de automovilistas en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) y municipios conurbados del Estado de México. Con el objetivo de cuidar la calidad del aire, disminuir emisiones de contaminantes y regular el tránsito vehicular, autoridades ambientales y de movilidad aplican la restricción de circulación para ciertos vehículos desde temprano y hasta las 22:00 horas.

¿Qué vehículos no circulan este lunes 9 de febrero de 2026 en CDMX y Edomex?

Para este lunes 9 de febrero de 2026, el Hoy No Circula aplica de 05:00 a 22:00 horas en toda la CDMX y en los 18 municipios del Estado de México donde el programa está vigente (por ejemplo, Naucalpan, Tlalnepantla, Ecatepec y Nezahualcóyotl). La medida incluye:

Vehículos con engomado amarillo.

Placas con terminación 5 y 6.

Autos con holograma de verificación 1 y 2.

Esto significa que si tu auto cumple con esas características no podrá circular dentro del horario establecido, salvo que se trate de una excepción (ver más abajo). La restricción funciona de forma regular los días laborales para disminuir la cantidad de unidades circulando en las horas de mayor contaminación.

¿Qué autos están exentos de la restricción?

Hologramas 00 y 0 : Vehículos con estos hologramas pueden circular sin restricciones.

: Vehículos con estos hologramas pueden circular sin restricciones. Vehículos eléctricos e híbridos : Están exentos del programa.

: Están exentos del programa. Motocicletas, taxis, transporte público y de carga : No están sujetos a las limitaciones del Hoy No Circula.

: No están sujetos a las limitaciones del Hoy No Circula. Vehículos de personas trabajadoras de la salud: Siempre que cuenten con el tarjetón autorizado.

Es importante destacar que, en caso de activarse una Contingencia Ambiental, las restricciones pueden modificarse, afectando incluso a vehículos exentos.

Municipios del Estado de México donde aplica el Hoy No Circula:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco Solidaridad

Toluca

¿En qué horarios aplica el Hoy no circula?

Recuerda que estas restricciones vehiculares aplican en el horario de 5:00 y hasta las 22:00 horas, por lo que únicamente podrás circular fuera de este lapso si tienes un vehículo al que le toque descansar el día de hoy.

Multas y sanciones por no respetar el Hoy No Circula

Las patrullas con oficiales de tránsito en la Ciudad de México podrían detenerte, llevar tu auto a un depósito vehicular e imponerte una multa que va desde los 2 mil 346 y hasta 3 mil 519 pesos, de acuerdo con el Reglamento de Tránsito.

¿Por qué se aplica el Hoy No Circula?

Este programa forma parte de una estrategia coordinada entre la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la CDMX y la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) para reducir emisiones de contaminantes y mejorar la calidad del aire, especialmente en temporada de alta contaminación o cuando los niveles de ozono superan los límites seguros.