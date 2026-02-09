Inicia registro en línea para ingreso a preescolar en el Estado de México

Este lunes inicio el registro del Sistema Anticipado de Inscripción y Distribución (SAID) 2026 para el ingreso a preescolar en escuelas públicas de la entidad.

El registro se llevara a cabo del 9 al 20 de febrero, de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de la o el aspirante, y se realizará exclusivamente en línea mediante la plataforma oficial del SAID: https://said.edugem.gob.mx.

Las fechas de registro para preescolar son

9 y 10 de febrero para las letras A, B, C y D

11 y 12 de febrero para E, F, G, H e I

13 y 16 de febrero para J, K, L y M

17 y 18 de febrero para N, Ñ, O, P, Q y R

19 y 20 de febrero con las letras S, T, U, V, W, X, Y y Z

Las madres, padres o personas tutoras deberán contar con información básica de la o el aspirante, así como datos de contacto actualizados. El proceso es gratuito, personal y no requiere intermediarios.

Por otro lado y conforme al calendario establecido en la convocatoria, el registro SAID para primaria será del 23 de febrero al 6 de marzo y para secundaria se desarrollarán del 9 al 20 de marzo.

Las personas interesadas en conocer más acerca de los requisitos o las fechas según su solicitud pueden hacerlo en la siguiente liga, https://secti.edomex.gob.mx/sites/secti.edomex.gob.mx/files/files/slider/2026/CONVOCATORIA_SAID_2026.pdf.

Asimismo, se da asistencia mediante el Centro de Atención Telefónica del Gobierno del Estado de México (CATGEM) al 800 696 9696.