Marchas y bloqueos en CDMX: Así será la movilidad hoy lunes 9 de febrero

Movilizaciones en CDMX Este lunes 9 de febrero existirán al menos cuatro movilizaciones en distintas zonas de la Ciudad de México; consulta aquí cuáles son para tomar precauciones.

La Ciudad de México recibe este lunes 9 de febrero de 2026 con algunas movilizaciones sociales en distintos sectores y horarios que podrían complicar la circulación vial para los conductores y conductoras de la capital este día.

De acuerdo con la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), serán alrededor de cuatro concentraciones entre la mañana y la tarde.

¿Dónde y a qué hora serán las movilizaciones en CDMX hoy lunes 9 de febrero?

Las concentraciones de este día se llevarán a cabo en tres alcaldías principalmente.

A continuación, te contamos cuáles serán las vialidades afectadas para que tomes precauciones antes de salir a tus actividades diarias.

Iztapalapa.

La primera aglomeración de esta alcaldía, es la que está impulsada por la colectiva “Las Tonantzin”, quienes se reunirán en Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, ubicado en Av. Reforma 50 , Colonia Lomas de San Lorenzo. Esta movilización será a las 12:30 horas, con el propósito de acompañar a una víctima ante la celebración de una audiencia.

También, en el Centro de Readaptación Social Santa Martha Acatitla Unión No. 25, los Familiares y Amigos de la Víctima de Violencia Vicaria se reunirán igualmente con motivo de celebrar una audiencia y acompañar a la víctima; esta aglomeración será durante el día, no hay horario específico.

Cuauhtémoc

A las 15:00 horas de la tarde, el colectivo Comuna 4:20, se reunirá en la Glorieta Simón Bolívar, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma no. 41, en la colonia Guerrero.

Instalarán una mesa informativa itinerante en la que se abrirá una jornada de orientación y acompañamiento para iniciar el trámite del permiso para la regulación del cannabis ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

Miguel Hidalgo

La Fundación Perra Brava, por el Bienestar Animal, tendrá una movilización a las 12:00 horas de este lunes, tomando como punto de manifestación el Parque Lira que está ubicado en la Colonia San Miguel Chapultepec I Sección.

El motivo de esta movilización es la defensa de los espacios públicos, la no privatización del Parque Lira e impedir la reubicación de los gatos que habitan en dicho espacio.