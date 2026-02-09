Miguel Hidalgo pide al Gobierno CDMX asumir el mantenimiento de 14 vialidades primarias

Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo

El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, solicitó al Gobierno de la Ciudad de México reclasificar como primarias 14 vialidades ubicadas en esta demarcación, al considerar que, por su alta afluencia vehicular y características técnicas, su mantenimiento debe estar a cargo de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse).

El edil explicó que la alcaldía asumió en años anteriores la conservación de siete vialidades que originalmente eran primarias, lo que representa un gasto anual aproximado de 25 millones de pesos.

De mantenerse la situación actual y ampliarse la lista de calles transferidas, el costo podría ascender a cerca de 50 millones de pesos anuales, destinados a trabajos de alumbrado, bacheo, balizamiento, drenaje y mantenimiento de áreas verdes.

Tabe señaló que esta carga financiera no ha sido acompañada por una asignación adicional de recursos por parte del gobierno central, lo que, dijo, limita la capacidad presupuestal de la alcaldía para atender otras necesidades prioritarias.

“El problema es que se descentralizan las responsabilidades, pero los recursos siguen centralizados. Nos dejan el mantenimiento, pero no nos transfieren el dinero para hacerlo”, afirmó.

Propone reclasificar como primarias las calles Arquímedes, Lago Onega, Salvador Díaz Mirón, Lago Alberto, Bahía de Santa Bárbara y Leibnitz, consideradas por la alcaldía como ejes con alta carga vehicular y relevancia metropolitana.

Asimismo, solicitó que avenidas como Jalisco, Ingenieros Militares, San Bartolo Naucalpan, Lago Chiem, Lago Hielmar, Avenida Chapultepec y General Pedro Antonio de los Santos recuperen su estatus original como vialidades primarias, mientras que Avenida Horacio sea considerada como secundaria.

El alcalde también señaló que los habitantes de Miguel Hidalgo aportan alrededor de 2 mil millones de pesos anuales por concepto de impuesto predial, recursos que, afirmó, no se reflejan de manera proporcional en obras y servicios dentro de la demarcación.

De acuerdo con Tabe, el planteamiento no busca confrontación política, sino una redistribución equitativa de responsabilidades y recursos que permita garantizar un mantenimiento adecuado de la infraestructura vial.

“Lo que pedimos es que quien tenga la responsabilidad también tenga los recursos, o que regresen estas vialidades a la administración central para su conservación”, subrayó.

La propuesta será enviada por escrito a la Secretaría de Obras y Servicios para su análisis y eventual resolución.