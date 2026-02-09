Naucalpan moderniza infraestructura hídrica con inversión millonaria

El presidente municipal de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez inició los trabajos de reposición del Pozo Framboyanes y la modernización del Rebombeo Moctezuma la Cascada, como parte de un plan maestro para resolver el histórico déficit de agua en el municipio. El proyecto busca reducir la dependencia del Sistema Cutzamala y garantizar el suministro del vital líquido.

En un evento realizado en la colonia Jardines de San Mateo, el alcalde estuvo acompañado por la directora general del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, Citlalli Peraza Camacho, así como por vecinos y autoridades auxiliares de la zona. Montoya Márquez reconoció el apoyo de la Conagua para mejorar el abastecimiento.

“Esta problemática se viene arrastrando por décadas. Administraciones anteriores decidieron ‘patear el bote’ y no dar mantenimiento”, afirmó el edil. Subrayó que su gobierno se ha propuesto regenerar la infraestructura hidráulica a través del Organismo del Agua (OAPAS) para saldar una deuda histórica con los ciudadanos.

La obra, que beneficiará directamente a más de 20 mil personas de colonias como Lomas de San Mateo y Cumbres de San Mateo, no será un proyecto aislado. “Esto se vuelve un efecto dominó en un sentido de círculo virtuoso, que nos va a permitir garantizar el suministro para muchas otras comunidades”, explicó Montoya Márquez.

Por su parte, Citlalli Peraza destacó que las intervenciones duplicarán la dotación de agua en la zona y contarán con un sistema de telemetría con sensores para monitorear constantemente el estado del pozo. La rehabilitación del rebombeo también es considerada una mejora crucial para la eficiencia del sistema.

La inversión total supera los 16 millones de pesos. La reposición del Pozo Framboyanes, con una inversión de más de 12 millones, incluye perforación hasta 350 metros de profundidad y equipamiento con tecnología de automatización. La modernización del Rebombeo Moctezuma, con alrededor de 4 millones, contempla nuevos equipos de bombeo.

Estas acciones forman parte de un paquete de 11 obras de infraestructura hídrica que se implementarán con recursos federales, del programa PRODDER y municipales. Representantes vecinales reconocieron los esfuerzos del ayuntamiento por aumentar el beneficio hídrico en la región.

El alcalde concluyó señalando que la obra “se va a quedar como un legado para la posteridad”, subrayando el compromiso de su administración con invertir en soluciones permanentes para un problema que afecta a miles de familias naucalpenses desde hace más de medio siglo.