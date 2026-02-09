PAN propone 53 acciones para una CDMX segura, moderna y humana

PAN, en el Congreso local, presenta agenda legislativa para nuevo periodo

Las y los diputados del grupo parlamentario del PAN en el Congreso de la Ciudad de México presentaron su agenda legislativa para el nuevo periodo ordinario; se trata de 53 propuestas concretas para atender los principales problemas que enfrenta la capital.

Andrés Atayde, coordinador de los diputados del PAN en el Congreso local, destacó que la agenda se estructura en seis ejes temáticos: Seguridad, Movilidad, Vivienda, Sistema de Cuidados, Planeación Urbana, Transparencia y Rendición de Cuentas.

Se informó que la agenda legislativa surge de un ejercicio permanente de escucha territorial, de recorridos vecinales, diálogo con organizaciones civiles y consultas con expertos en cada materia.

Durante el evento, se destacó que la Ciudad de México atraviesa un momento decisivo en el que debe optar entre continuar con la improvisación y el deterioro institucional, o avanzar hacia el orden, la certeza jurídica y la modernización.

Atayde reiteró que la agenda del PAN no es un documento retórico, sino un plan serio de trabajo, construido escuchando a la ciudadanía, a especialistas y a organizaciones sociales, con propuestas viables para blindar y rescatar a la capital.

“No legislamos para las próximas elecciones, legislamos para las próximas generaciones”, comentó el coordinador.

Aseguró que el PAN en el Congreso local asumirá su papel como una oposición firme y constructiva, que denuncia lo que no funciona, pero que sobre todo propone soluciones en beneficio de las familias capitalinas.

Los seis ejes de la agenda panista

En materia de seguridad, el PAN propone un enfoque integral que incluye el combate a la delincuencia digital y la extorsión, el fortalecimiento de la policía de proximidad, la búsqueda inmediata de personas desaparecidas y un blindaje electoral para evitar el uso político de programas sociales y de la seguridad pública.

En cuanto a movilidad, se impulsa un cambio de paradigma donde el transporte público sea la columna vertebral de la igualdad social, con un plan multianual de inversión para el Metro, rendición de cuentas en obras como el Cablebús y ordenamiento vial rumbo al Mundial de Fútbol 2026.

En vivienda, defiende la propiedad privada como un derecho inalienable, endurece el castigo al despojo, combate la corrupción inmobiliaria y propone apoyos reales para jóvenes y contribuyentes cumplidos, además de garantizar la seguridad estructural de los inmuebles.

La propuesta sobre el Sistema de Cuidados coloca a la persona y a la familia en el centro de la política social, con especial énfasis en la protección de la infancia, las mujeres cuidadoras, las personas enfermas y en situación de vulnerabilidad.

En planeación urbana, el PAN busca fortalecer a las alcaldías, establecer tiempos máximos de respuesta en servicios públicos y transitar de la improvisación a una planeación estratégica con visión de largo plazo.

Finalmente, en transparencia, el PAN se asume como el contrapeso que vigilará cada peso del erario, defenderá la autonomía del órgano garante y exigirá máxima publicidad en obras públicas y grandes eventos como el Mundial 2026.

PAN defiende causas que Morena no puede resolver

La agenda de los panistas fue respaldada por la presidenta del PAN en la Ciudad de México, Luisa Gutiérrez Ureña, quien lamentó que el gobierno de Morena se concentre en crear gabinetes y nóminas alternas en lugar de atender con seriedad las crisis que vive la capital.

Afirmó que Acción Nacional sí tiene propuesta, basada en diagnósticos, estudios de política pública y análisis técnico, lo que posiciona al PAN como una opción real y viable de gobierno. Reiteró que el PAN está defendiendo las causas que Morena no ha sabido resolver, como el acceso al agua, la seguridad y la calidad de vida en la ciudad.

Las y los legisladores locales del PAN refrendaron su compromiso de defender estas causas en la tribuna y en las calles, convencidos de que una Ciudad de México segura, moderna y humana es posible.

“Acción Nacional trabaja, y seguirá trabajando, por una capital con seguridad, movilidad eficiente, transparencia, un sistema de cuidados efectivo, vivienda digna y una planeación urbana con visión de futuro”, concluyó Atayde.