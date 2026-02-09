Refuerzan Delfina Gómez y Azucena Cisneros seguridad en Ecatepec con Mesa de Paz estatal

Refuerzan Delfina Gómez y Azucena Cisneros estrategia de seguridad en Ecatepec con Mesa de Paz estatal

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, y la presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, reforzaron la estrategia de seguridad en este municipio mediante la realización de la Mesa de Paz estatal, un encuentro que busca fortalecer la coordinación entre los gobiernos municipal, estatal y federal para reducir los índices delictivos.

La alcaldesa Azucena Cisneros asistió a la Mesa de Paz realizada en el municipio de Chalco, junto con alcaldes y alcaldesas del Plan Oriente, reunión que fue encabezada por la mandataria mexiquense y contó con la participación de autoridades de seguridad y procuración de justicia. El objetivo principal fue evaluar los resultados obtenidos y definir nuevas acciones para fortalecer la seguridad en la región.

Al término del encuentro, Cisneros Coss destacó los avances alcanzados gracias al trabajo coordinado entre las distintas instancias de gobierno. “Estamos saliendo de la reunión de Mesa de Paz, son muchos temas los que vimos con la Gobernadora, el Fiscal, con seguridad pública y el secretario de Gobierno; vamos avanzando”, señaló la presidenta municipal.

De acuerdo con información oficial, la estrategia de seguridad territorial implementada en Ecatepec ha permitido reducir en 53 por ciento la incidencia delictiva en el municipio. Este resultado se atribuye principalmente a la operación del Mando Unificado, un esquema de coordinación que integra a corporaciones policiacas municipales, estatales y federales para atender de manera conjunta los problemas de inseguridad.

La alcaldesa explicó que las Mesas de Paz no solo se realizan a nivel estatal, sino que también se replican en Ecatepec en sus 27 sectores, con el fin de mantener contacto directo con la población y conocer de primera mano las problemáticas que generan inseguridad. A partir de estos encuentros se diseñan estrategias específicas de vigilancia y prevención del delito.

Gracias a estas acciones, se ha logrado mantener a la baja delitos como el robo de vehículo, robo a casa habitación, robo a transeúnte, robo al transporte público y extorsión, en comparación con los registros del año 2025.

Durante el último año, las autoridades municipales implementaron 42 mil 350 operativos de seguridad, lo que derivó en mil 962 puestas a disposición, la detención de dos mil 479 personas como probables responsables de diversos delitos, así como el aseguramiento de 203 armas de fuego, con lo que se evitó la comisión de ilícitos y hechos violentos.

Cisneros Coss subrayó que la estrategia de seguridad de Ecatepec no se limita únicamente a la presencia policial, sino que contempla acciones integrales para recuperar la paz y la tranquilidad. Entre ellas destacan programas como Senderos Seguros, el rescate de espacios públicos, la repavimentación de vialidades principales y la ejecución de obra pública en general.

La presidenta municipal destacó que Ecatepec se posiciona como el municipio con mejor desempeño anual dentro del Mando Unificado, y señaló que estos resultados forman parte del esfuerzo impulsado por la gobernadora Delfina Gómez y la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, para fortalecer la seguridad en el Estado de México.