Sarampión en Edomex: ¿Es obligatorio el uso de cubrebocas en escuelas?

El Gobierno del Estado de México confirmó que el uso de cubrebocas es obligatorio en todas las escuelas de nivel básico. La disposición entró en vigor el 9 de febrero de 2026, como parte de un paquete de medidas urgentes para contener el brote de sarampión que afecta a la entidad.
Filtros sanitarios y vigilancia diaria
Además del cubrebocas, se establecieron filtros sanitarios en los accesos a los planteles, con toma de temperatura y revisión de síntomas en estudiantes y personal docente. Estas acciones buscan detectar posibles contagios de manera temprana y evitar la propagación dentro de las aulas.
Campaña intensiva de vacunación
Las autoridades de salud iniciaron una campaña de vacunación dirigida a niños y adolescentes, así como a grupos vulnerables. El objetivo es reforzar la cobertura de la triple viral (sarampión, rubéola y parotiditis), ya que se han reportado entre 29 y 40 casos confirmados en distintos municipios del estado.
Reacciones de padres y comunidad escolar
La medida ha generado opiniones divididas entre padres de familia: mientras algunos consideran indispensable el uso de cubrebocas para proteger a los menores, otros señalan incomodidad y piden que se privilegie la vacunación como estrategia principal. En cualquier caso, la disposición se mantiene vigente y forma parte de la estrategia oficial para frenar el avance del brote.