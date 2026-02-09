Tenencia CDMX y Edomex: ¿Habrá prórroga para pagar con descuento? En la CDMX y Edomex puedes obtener hasta el 100% de descuento de tenencia, conoce hasta cuando estará este beneficio (Imagen hecha con IA)

Continúan los descuentos para el pago de la tenencia vehicular anual en la CDMX y Edomex, conoce hasta cuándo podrás disfrutar de los beneficios que estas entidades te ofrecen.

En ambas localidades podrás obtener el subsidio del 100% de la Tenencia si pagas con anticipación tu Refrendo 2026, por lo que aquí te decimos todo lo que necesitas saber para no quedar sin este descuento.

Fecha límite oficial: ¿Hasta cuándo puedes obtener el subsidio del 100%?

De acuerdo con la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, quienes realicen el pago de su Refrendo 2026 antes del 31 de marzo podrán obtener el subsidio del 100% en la Tenencia, es decir, no tendrán que pagar este impuesto.

Por su parte, la Secretaría de Finanzas del Estado de México ha informado que este mismo descuento aplicará para quienes realicen su pago de Refrendo 2016 antes del 6 de abril del presente año.

¿Habrá prórroga para el pago de Tenencia 2026 en CDMX y Edomex?

Si quieres aprovechar el beneficio que tanto la Ciudad de México como el Estado de México te están ofreciendo, aún estás a tiempo de aprovecharlo, pues ninguno de los dos gobiernos ha informado sobre alguna prórroga para el descuento de la Tenencia 2026.

Para que puedas ser uno de los beneficiarios del subsidio de la Tenencia 2026, aquí te decimos cuáles son los requisitos.

Requisitos para no pagar Tenencia en la Ciudad de México

Según lo anunciado por la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, para tener el descuento del 100% en el pago de la Tenencia 2026, estos son los requisitos que debes cumplir:

Que el vehículo tenga un valor máximo de 638 mil pesos, IVA incluido

No contar con adeudos de tenencia de años anteriores

No tener multas pendientes

Tener tarjeta de circulación vigente

Pagar el refrendo 2026 antes del 31 de marzo

Por su parte, la Secretaría de Finanzas del Estado de México ha informado que los únicos vehículos que podrán tener el subsidio del 100% en el pago de la tenencia, son aquellos cuyas placas hayan sido expedidas a partir de 2021. Mientras que las placas expedidas en 2020 recibirán solo el 50% de descuento.

¿Dónde pagar la tenencia vehicular en CDMX y Edomex?

El pago de la tenencia vehicular en CDMX y Edomex podrás realizarlo en línea a través de las páginas oficiales de la Secretaría de Finanzas de cada entidad. Asimismo, en la Ciudad de México con algunas tarjetas participantes puedes hacer el pago de la Tenencia a meses sin intereses.