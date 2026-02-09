Vinculan a proceso al “Oso” y a “Rafita”, homicidas de “Los Malportados”

Detenidos Rafael “N” y David “N", de "Los Malportados". (FGJCDMX)

Un juez vinculó a proceso de Rafael “N”, alias “Rafita” y David “N”, “El Oso”, integrantes de “Los Malportados”, dedicados a la venta y distribución de droga, extorsión, homicidio, robo y portación de armas de fuego, que opera en las alcaldías Iztapalapa y Tláhuac.

La autoridad judicial encontró datos de prueba suficientes que los hace presuntos responsables del delito de homicidio.

El pasado 25 de enero, “Rafita” y “Oso” arribaron a bordo de una motocicleta a la colonia Barrio Guadalupe, de la alcaldía Iztapalapa, donde uno de ellos descendió de la unidad y disparó contra las víctimas.

Tras los hechos, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron al lugar y, más tarde, localizaron y detuvieron a estos criminales en la colonia Lomas de San Lorenzo.

Una vez analizados los datos de prueba, entre los que se incluyeron entrevistas, análisis de cámaras de videovigilancia y diversos dictámenes periciales, el agente del Ministerio Público obtuvo la vinculación a proceso durante la audiencia inicial.

Además, el juez dictó la medida cautelar de prisión preventiva para ambos imputados y estableció un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

Durante la indagatoria, la Fiscalía capitalina identificó que “Rafita” cuenta con dos investigaciones adicionales abiertas por el delito de homicidio en la colonia Miraflores desde el cuatro de septiembre del 2025, mientras que David “N” tiene otra carpeta de investigación por el mismo ilícito.

Ambos imputados permanecen sujetos a estos procesos penales, en espera de las determinaciones de la autoridad judicial.

Fundación del Cártel Nuevo Imperio y Los Malportados

“Los Malportados” son una facción del Cártel Nuevo Imperio”, un grupo que habría surgido aproximadamente en 2017, luego de la captura de Damaso López Núñez alias “El Licenciado” y la entrega de su hijo, Dámaso López Serrano. El grupo está relacionado con diversas actividades ilícitas, como delitos contra la salud, homicidio, extorsión, secuestro y el robo de vehículo.

Su zona operación abarcaría las alcaldías Miguel Hidalgo, Azcapotzalco y Gustavo A. Madero, y los municipios de Atizapán de Zaragoza, Huixquilucan, Naucalpan, Tlalnepantla de Baz y Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México.

Además, sostenía disputas con otros grupos delictivos, como el Cártel Jalisco Nueva Generación y “La Familia Michoacana”, por el control de esos territorios, así como por la toma de puntos de venta y trasiego de droga.

Uno de sus enemigos, del Cártel de Jalisco Nueva Generación anunció que tomarían la operación delictiva en el municipio de Naucalpan para “hacer una limpia” y señalaron a la policía de esa demarcación de tener alianzas con “El 20”.

Tras la captura del “20″, Gustavo Aldair “N” alias “El Malportado” y/o “19”, tomó el mando del grupo criminal y se puso al frente de la célula delictiva “Los Malportados”.

“El Malportado” y/o “19” está identificado como objetivo prioritario generador de violencia en la Ciudad de México, especialmente en las alcaldías Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, Iztapalapa y Tláhuac, así como en el estado de Morelos y el Estado de México.