Activarán alerta sísmica en CDMX y Edomex durante simulacro conjunto

CDMX y Estado de México realizarán primer simulacro sísmico metropolitano el 18 de febrero

La Ciudad de México y el Estado de México llevarán a cabo el próximo miércoles 18 de febrero, a las 11:00 horas, el Primer Simulacro Metropolitano por sismo, ejercicio de coordinación regional que busca fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias sísmicas en una de las zonas urbanas más pobladas del país.

La hipótesis será un sismo de magnitud 7.2, con epicentro al sur de Pinotepa Nacional, Oaxaca, y efectos significativos en la capital y municipios conurbados.

La alerta sísmica se activará de manera simultánea en los más de 13 mil altavoces del sistema C5 en la Ciudad de México, así como en receptores de radio, televisión y teléfonos celulares, mediante el sistema de cell broadcast.

En el Estado de México se replicará el protocolo a través de sus propios sistemas de difusión y respuesta. La intención, de acuerdo con las autoridades, es poner a prueba los mecanismos de comunicación, evacuación, evaluación de daños y toma de decisiones en un escenario de alta complejidad.

“Los eventos naturales no respetan fronteras administrativas, por lo que la prevención y la respuesta ante emergencias deben ser coordinadas entre la Ciudad de México y el Estado de México”, dijo la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Afirmó que se trata del primer ejercicio de esta magnitud coordinado entre ambas entidades, lo que responde a la realidad metropolitana que comparten.

Señaló que diariamente millones de personas se desplazan entre la capital y el Estado de México, por lo que los riesgos y las consecuencias de un sismo no reconocen límites administrativos. En ese contexto, afirmó, la preparación debe ser conjunta y articulada.

Ejercicio para medir tiempos de reacción

El simulacro contempla la activación inmediata del Plan de Emergencia Sísmica de la Ciudad de México, que incluye la instalación del Comité de Emergencia en las instalaciones del C5, la evaluación inicial de posibles daños mediante cámaras de videovigilancia y sobrevuelos de los helicópteros Cóndores de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como la movilización de los cuerpos de auxilio.

Cada una de las 16 alcaldías instalará su Consejo de Protección Civil, mientras que el gobierno central desplegará representantes en las 72 coordinaciones territoriales y, por primera vez, en los mil 17 cuadrantes en que se divide la ciudad.

En estos puntos se ubicará personal capacitado para orientar a la población, reportar incidencias y recabar información sobre los niveles de participación y respuesta.

La secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa Venegas, explicó que el objetivo central es reforzar la cultura de la prevención y la autoprotección, además de evaluar la capacidad operativa de las instituciones.

Detalló que la percepción del sismo, bajo la hipótesis planteada, sería fuerte en la zona lacustre y de transición del Valle de México, y moderada en la zona de lomas, lo que permitiría ensayar distintos escenarios de afectación.

Indicó que, hasta la noche previa a la conferencia, se habían registrado casi 14 mil inmuebles para participar en el ejercicio, entre edificios públicos, privados, escuelas, hospitales y centros de trabajo.

El registro permanece abierto en una plataforma digital para ampliar la cobertura del simulacro y fomentar la participación ciudadana.

Coordinación metropolitana

En el Estado de México, las autoridades replicarán un esquema similar. Se activará la alerta sísmica, se pondrán en marcha los protocolos del Programa Especial de Sismo y se instalará el Comité de Atención a Emergencias en el C5 estatal. Además, los helicópteros del agrupamiento Relámpagos realizarán sobrevuelos para la evaluación inicial de daños.

Daniel Fernando Gómez, director de Evaluaciones Técnicas de Factibilidad de la Coordinación General de Protección Civil del Estado de México, destacó que la decisión de sumarse al simulacro responde a la necesidad de actuar de manera coordinada ante riesgos compartidos.

Señaló que, bajo la hipótesis planteada, las mayores afectaciones se concentrarían en la zona oriente del estado, por lo que ahí se enfocará buena parte del despliegue operativo.

Ambas entidades coincidieron en que el ejercicio permitirá evaluar la articulación entre los distintos niveles de gobierno, así como la eficacia de los sistemas de comunicación y mando en situaciones críticas.

También se llevará a cabo un escenario controlado de atención a emergencias en el cruce de avenida Hidalgo y Paseo de la Reforma, en la colonia Juárez, donde equipos especializados pondrán en práctica técnicas de búsqueda, rescate y atención de víctimas en estructuras colapsadas.

Prevención, memoria y participación ciudadana

Las autoridades insistieron en que los simulacros no sólo fortalecen la capacidad institucional, sino que ayudan a reducir los tiempos de reacción de la población y a generar memoria corporal frente a la alerta sísmica.

En ese sentido, se convocó a las familias a preparar planes de emergencia, identificar rutas de evacuación, definir puntos de reunión y contar con mochilas de vida que incluyan botiquín, linterna, silbato y documentos básicos.

Clara Brugada recordó que la ciudad ha enfrentado sismos que marcaron profundamente su historia, como los de 1985 y 2017, por lo que la prevención debe ser una política pública permanente.

“El objetivo es transformar el miedo que provoca la alerta sísmica en una acción colectiva, ordenada y preventiva, que permita reducir los tiempos de reacción y salvar vidas”, dijo.

Durante los días previos al simulacro, brigadas conformadas por servidores públicos recorrerán colonias y barrios para informar a la población, distribuir materiales y fomentar la participación. El día del ejercicio, estos equipos estarán desplegados en los cuadrantes para orientar a la ciudadanía y documentar el desarrollo de la jornada.