Aseguran 100 kilos de autopartes en Iztacalco, hay 2 detenidos

Cateo Detenidos durante cateo en Iztacalco. (SSC)

Autoridades ejecutaron una orden de cateo en un predio ubicado en la alcaldía Iztacalco, donde aseguraron 100 kilogramos de autopartes, documentación diversa, un vehículo semicompleto y detuvieron a dos sujetos.

Tras un robo de robo de vehículo ocurrido el pasado nueve de enero, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en coordinación con las instancias del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, ubicaron un predio localizado en la calle Sur 113, de la colonia Juventino Rosas que era utilizado para el almacenamiento y desmantelamiento de autos.

Como resultado del cateo, los oficiales aseguraron dos tarjetas de circulación, dos placas, una de ellas del estado de Hidalgo, recortes con numeración, además de 100 kilogramos de autopartes y detuvieron a dos hombres de 24 y 52 años de edad.

El inmueble fue sellado y se encuentra bajo resguardo policial; en tanto, los detenidos quedaron a disposición del agente del Ministerio Público.