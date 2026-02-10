Avanza sustitución de durmientes en la Línea B del Metro

Continúa sustitución de durmientes en la Línea B del Metro

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que continúa con los trabajos de mantenimiento en la Línea B, donde técnicos especializados realizan la instalación de 72 durmientes sintéticos en el aparato de vía 11B, ubicado en la zona de transición hacia la Línea 5, entre las estaciones Oceanía y Deportivo Oceanía.

Estas labores forman parte de un programa de mejora de las vías en el tramo que corre de Ciudad Azteca a Buenavista, y consisten en la sustitución de piezas obsoletas por nuevos durmientes sintéticos. En total, se adquirieron mil 906 piezas para este proceso, con el objetivo de fortalecer la infraestructura ferroviaria de la línea.

Los trabajos se llevan a cabo durante la madrugada para evitar afectaciones al servicio y permitir la operación normal del Metro en horarios habituales. Las autoridades señalaron que estas acciones buscan beneficiar a los más de 400 mil usuarios que diariamente utilizan la Línea B.

El STC recordó que estas labores de mantenimiento forman parte de un programa permanente que se realiza a lo largo del año en las 12 líneas de la red, con el propósito de garantizar la seguridad y eficiencia del servicio para los cerca de 4.5 millones de viajes diarios que se registran en el sistema.